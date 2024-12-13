Criador de Vídeos de Atualização Diária: Crie Atualizações Rápidas e Fáceis

Crie atualizações envolventes da empresa sem esforço com modelos de arrastar e soltar e avatares de IA.

Produza um vídeo instrucional conciso de 1 minuto para aspirantes a criadores de conteúdo, mostrando como o HeyGen simplifica as etapas iniciais da produção de vídeo. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com sobreposições de texto na tela destacando os passos principais, complementado por uma narração profissional e clara. Este vídeo demonstrará a utilização do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar facilmente conteúdo escrito em vídeo envolvente, enfatizando a facilidade de uso para iniciantes na edição de vídeo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial detalhado de 90 segundos voltado para desenvolvedores de software, ilustrando como criar demos técnicas de forma eficiente usando o HeyGen. A apresentação visual deve ser passo a passo com capturas de tela claras, e o áudio precisa ser preciso e bem ritmado, acompanhado por música de fundo envolvente. Este vídeo destacará a conveniência de gerar "Legendas" para acessibilidade e incorporar "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para aprimorar explicações visuais de conceitos complexos de codificação.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo de 2 minutos para profissionais de marketing, demonstrando como o HeyGen permite a criação rápida de conteúdo promocional atraente. O vídeo deve ter um estilo dinâmico e visualmente rico, usando cortes rápidos e elementos animados, acompanhado por um narrador confiante e articulado. Enfatize o benefício de aproveitar diversos "Modelos e cenas" para iniciar projetos e incorporar "Avatares de IA" para transmitir mensagens de forma eficaz sem a necessidade de talento em tela, simplificando o processo geral de criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos para atualizações diárias, projetado para gerentes de projeto, informando suas equipes sobre o progresso recente e os próximos passos. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, claro e direto, mantendo um tom amigável, mas autoritário. Este vídeo ilustrará como "Avatares de IA" podem ser facilmente utilizados para fornecer "atualizações da empresa" consistentes, acompanhados por "Geração de narração" para garantir clareza e eficiência nas comunicações diárias da equipe.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização Diária

Transforme facilmente suas atualizações diárias em vídeos envolventes com uma plataforma intuitiva que simplifica a criação do conceito à entrega.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos profissionais otimizados para atualizações diárias para rapidamente preparar o cenário para sua mensagem.
2
Step 2
Crie Sua Mensagem
Cole seu roteiro e nosso recurso de texto para vídeo o transformará em conteúdo falado envolvente para sua atualização diária.
3
Step 3
Aplique Branding
Utilize controles abrangentes de branding para incorporar o logotipo da sua empresa e as cores da marca para um visual consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de alta qualidade usando nossos recursos de redimensionamento de proporção e exportação, depois compartilhe facilmente em suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Automatize Trechos Diários de Marketing

.

Produza vídeos de marketing diários de alto impacto e clipes promocionais curtos em minutos usando IA, mantendo sua marca relevante e em destaque.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a edição e criação avançada de vídeos para conteúdos diversos?

O HeyGen oferece um criador de vídeos intuitivo com IA que simplifica a edição complexa de vídeos com funcionalidades como arrastar e soltar e uma linha do tempo em camadas. Isso permite que os usuários criem vídeos de nível profissional, incluindo aqueles com avatares de IA e geração de texto para vídeo.

Posso integrar elementos de branding nos vídeos criados com o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seu conteúdo de marketing em vídeo. Você também pode utilizar vários modelos para manter uma identidade de marca consistente.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para gerar conteúdo de vídeo de alta qualidade?

O HeyGen garante produção de vídeo de alta qualidade com legendas automáticas, geração de narração profissional e um extenso banco de imagens. Também inclui recursos para gravações de tela e efeitos e transições para aprimorar a narrativa visual e fornecer resultados polidos e impactantes.

Com que rapidez posso criar formatos de vídeo diversos usando as capacidades de IA do HeyGen?

Com o avançado criador de vídeos com IA do HeyGen e uma extensa biblioteca de modelos, você pode criar rapidamente vídeos para diversos fins, incluindo vídeos para redes sociais e conteúdo de atualização diária. A plataforma simplifica todo o processo, do roteiro ao resultado final.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo