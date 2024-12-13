Sim, a HeyGen fornece uma solução de geração de vídeo de ponta a ponta para todas as suas necessidades de conteúdo de cibersegurança. Desde a redação de um roteiro claro e envolvente até a geração de narração realista e exportação final, nossas ferramentas com tecnologia de IA simplificam todo o fluxo de produção, economizando tempo e recursos para suas equipes de TI e InfoSec.