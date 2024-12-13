Absolutamente! A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de marca para incorporar seu logotipo e cores, e uma rica biblioteca de mídia para aprimorar seus vídeos de defesas digitais. Você pode personalizar o conteúdo do vídeo com visuais envolventes, garantindo que seus materiais de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.