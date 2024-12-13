Gere Vídeos Tutoriais de Cibersegurança com Nossa IA

Crie rapidamente vídeos profissionais de conscientização sobre segurança e módulos de treinamento de funcionários usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos destinado a funcionários em geral, focando nos perigos dos golpes de phishing como parte do treinamento essencial de conscientização sobre segurança. O estilo visual deve ser atraente e ilustrativo, usando exemplos baseados em cenários, acompanhado por uma narração clara e amigável. Utilize o recurso de geração de narração do HeyGen para narrar dicas práticas para identificar e evitar tentativas comuns de phishing.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial profissional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, destacando a importância crítica de atualizações regulares de segurança para prevenir possíveis violações de dados. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e autoritário, com um avatar de IA apresentando as informações de maneira concisa e informativa. Os avatares de IA do HeyGen fornecerão um apresentador confiável e consistente para esta mensagem vital de cibersegurança.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 30 segundos direcionado a profissionais de TI, demonstrando como um gerador de vídeo de IA pode agilizar a criação de explicações rápidas e impactantes sobre cibersegurança. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, dinâmico e focado em tecnologia, fazendo uso eficiente de animações e texto na tela. Este vídeo será gerado diretamente através da capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, mostrando a rápida produção de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional prático de 90 segundos para novos contratados em processo de integração, oferecendo um guia passo a passo para reconhecer e-mails suspeitos. O estilo visual precisa ser amigável e semelhante a infográficos, empregando gráficos e exemplos facilmente compreensíveis, complementados por uma voz calorosa e orientadora. Aproveite o recurso de Modelos & cenas do HeyGen para construir rapidamente o vídeo com uma aparência profissional e consistente, adequada para módulos de treinamento de funcionários.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Tutoriais de Cibersegurança

Produza facilmente vídeos profissionais de conscientização sobre segurança e módulos de treinamento de funcionários com ferramentas impulsionadas por IA, transformando texto em tutoriais envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de conscientização sobre cibersegurança. Nossa plataforma usa tecnologia avançada de Texto-para-vídeo para converter seu roteiro em cenas dinâmicas, formando a base do seu tutorial.
2
Step 2
Escolha Avatares de IA e Modelos
Enriqueça sua mensagem selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Utilize nossos modelos de vídeo personalizáveis para estruturar rapidamente seu tutorial e manter uma aparência consistente para o treinamento de conscientização sobre segurança.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Gere narrações de alta qualidade para seu tutorial diretamente do seu roteiro. Escolha entre várias vozes de som natural para garantir uma entrega clara e impactante das suas informações de cibersegurança.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Uma vez que seu vídeo profissional de conscientização sobre segurança esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção. Distribua seus módulos de treinamento de funcionários envolventes para informar a equipe sobre tópicos críticos como golpes de phishing e violações de dados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Cibersegurança

Transforme informações complexas de cibersegurança em vídeos claros e fáceis de entender para treinamento profissional de conscientização sobre segurança.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conscientização sobre segurança?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos profissionais de conscientização sobre segurança ao utilizar avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo, permitindo que os usuários transformem rapidamente roteiros de vídeo em conteúdo envolvente. Você também pode utilizar vários modelos de vídeo e narrações para aprimorar seus módulos de treinamento de funcionários de forma eficiente.

O HeyGen pode fornecer avatares de IA e narrações personalizadas para vídeos tutoriais de cibersegurança?

Sim, o HeyGen oferece uma robusta seleção de avatares de IA e geração avançada de narrações para criar vídeos tutoriais dinâmicos de cibersegurança. Isso permite que profissionais de TI expliquem claramente tópicos complexos como golpes de phishing ou violações de dados sem precisar aparecer na câmera.

Quais opções de personalização estão disponíveis para os modelos de vídeo do HeyGen em módulos de treinamento de funcionários?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização para modelos de vídeo, incluindo controles de branding, suporte a biblioteca de mídia e ajustes de cena. Isso permite que você adapte seus módulos de treinamento de funcionários às necessidades específicas de treinamento de conscientização sobre segurança e mantenha uma identidade de marca consistente.

A funcionalidade Texto-para-vídeo do HeyGen suporta a geração eficiente de conteúdo para profissionais de TI?

Absolutamente, a poderosa funcionalidade Texto-para-vídeo do HeyGen é uma ferramenta impulsionada por IA que permite que profissionais de TI gerem rapidamente conteúdo de vídeo a partir de texto simples. Isso torna a produção de atualizações vitais, patches de segurança ou outros vídeos educacionais para suas equipes incrivelmente eficiente.

