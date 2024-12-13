Produza um vídeo explicativo animado de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, simplificando conceitos complexos de cibersegurança como phishing ou ransomware. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, envolvente e fácil de entender, apresentando avatares de IA amigáveis que guiam os espectadores através de medidas de proteção com um tom tranquilizador. Destaque como os avatares de IA da HeyGen facilitam a criação de conteúdos tão atraentes.

Gerar Vídeo