Criador de Vídeos de Anúncios para Cyber Monday: Crie Vídeos de Vendas Impressionantes

Crie rapidamente anúncios de vídeo impressionantes para a Cyber Monday usando modelos profissionais e aumente suas vendas de fim de ano sem esforço.

381/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de compras dinâmico de 45 segundos direcionado a um público amplo, exibindo várias ofertas da Cyber Monday com visuais profissionais e limpos e transições dinâmicas, complementado por uma narração clara e persuasiva explicando os benefícios de cada produto. Aproveite a geração de narração da HeyGen para articular perfeitamente os detalhes do seu produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos de experiência de unboxing para compradores que buscam insights detalhados sobre produtos, utilizando um estilo visual conversacional e autêntico com iluminação quente e música de fundo envolvente, onde um avatar de IA desembrulha e demonstra um produto em destaque. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para configurar rapidamente sua narrativa envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de VENDA RELÂMPAGO de 15 segundos cativante para redes sociais, especificamente direcionado a compradores impulsivos com sobreposições de texto chamativas e música em alta, otimizado para visualização rápida em dispositivos móveis, para criar anúncios virais da Cyber Monday que geram empolgação instantânea. Empregue o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir que seu anúncio fique perfeito em qualquer plataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios para Cyber Monday

Crie anúncios de vídeo envolventes para a Cyber Monday de forma rápida e fácil com IA, utilizando modelos, avatares de IA e mídia rica para cativar seu público.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo para Cyber Monday
Selecione de nossa coleção diversificada de modelos de vídeo para Cyber Monday projetados para capturar a atenção e exibir suas melhores ofertas, fornecendo um ponto de partida perfeito para seu anúncio.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA ao Seu Anúncio
Integre avatares de IA dinâmicos ao seu vídeo para apresentar suas ofertas de Cyber Monday com um toque humano, tornando suas promoções mais envolventes e pessoais.
3
Step 3
Gere Narrações Envolventes
Crie roteiros atraentes e use nosso recurso de geração de narração para adicionar uma narração profissional, garantindo que suas ofertas de Cyber Monday sejam comunicadas de forma clara e persuasiva.
4
Step 4
Exporte e Otimize para Plataformas
Prepare seu anúncio finalizado da Cyber Monday para distribuição utilizando nossos recursos de redimensionamento de proporção e exportação, garantindo que ele fique perfeito em qualquer canal de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes em Anúncios

.

Aproveite histórias de sucesso autênticas de clientes com vídeos de IA envolventes para construir confiança e influenciar decisões de compra na Cyber Monday.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar anúncios de vídeo envolventes para a Cyber Monday rapidamente?

A HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo dinâmicos para a Cyber Monday com uma variedade de modelos e cenas profissionalmente projetados. Você pode personalizá-los facilmente para exibir suas ofertas de desconto, tornando suas campanhas altamente eficazes para a temporada de compras.

Os avatares de IA da HeyGen podem melhorar meus anúncios de venda da Cyber Monday?

Com certeza, os avatares de IA realistas da HeyGen podem servir como porta-vozes atraentes para seus anúncios de venda da Cyber Monday. Eles transmitem sua mensagem com narrações de alta qualidade, capturando a atenção do espectador e tornando seus anúncios de produtos mais memoráveis.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para modelos de vídeo da Cyber Monday?

A HeyGen fornece uma rica biblioteca de ativos, incluindo ativos animados, música e vários elementos de design, para enriquecer seus modelos de vídeo da Cyber Monday. Isso permite que você personalize cada cena e crie um pôster ou vídeo de venda da Cyber Monday visualmente atraente.

A HeyGen suporta a criação de anúncios da Cyber Monday otimizados para diferentes plataformas de redes sociais?

Sim, a HeyGen permite que você produza anúncios da Cyber Monday adaptados para várias plataformas de redes sociais. Com recursos como redimensionamento com um clique e proporções personalizáveis, você pode criar vídeos facilmente para Stories do Instagram, postagens quadradas ou qualquer outro formato para maximizar seu alcance.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo