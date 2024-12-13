Gerador de Vídeos de Conscientização Cibernética: Crie Treinamentos Envolventes

Crie facilmente vídeos de treinamento em cibersegurança envolventes com avatares de IA para reduzir erros humanos e simplificar a conformidade.

353/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, explicando como gerenciadores de senhas robustos fortalecem suas defesas digitais. A estética visual deve ser limpa e semelhante a um infográfico, apoiada por uma narração tranquilizadora e especializada, utilizando modelos de vídeo personalizáveis para disseminar rapidamente práticas essenciais de segurança.
Prompt de Exemplo 2
Produza um conto de advertência impactante de 30 segundos para usuários gerais da internet, ilustrando a natureza insidiosa das táticas de engenharia social. Projete o estilo visual com cortes dramáticos e uma trilha sonora suspense, facilmente trazida à vida usando a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de script, garantindo uma mensagem poderosa e memorável de conscientização cibernética.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um explicativo animado amigável de 90 segundos para trabalhadores remotos, delineando as melhores práticas para manter conexões Wi-Fi seguras e prevenir erros humanos. Os visuais devem ser acolhedores e ilustrativos, acompanhados por uma narração calma e amigável gerada usando Geração de Narração, tornando conceitos complexos de segurança acessíveis e acionáveis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conscientização Cibernética

Produza rapidamente vídeos de treinamento em cibersegurança impactantes usando IA, capacitando sua equipe com defesas digitais críticas e minimizando erros humanos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Insira seu "roteiro de vídeo" crítico detalhando tópicos chave de conscientização cibernética. Aproveite a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de script" do HeyGen para dar vida ao seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre diversos "avatares de IA" para transmitir visualmente sua mensagem. Selecione um fundo adequado e aplique modelos existentes para uma experiência de aprendizado envolvente.
3
Step 3
Aplique Seu Branding
Integre facilmente a identidade da sua organização usando "controles de Branding". Adicione logotipos e cores para garantir que seus vídeos de treinamento reflitam a aparência estabelecida da sua empresa.
4
Step 4
Gere e Distribua
Produza vídeos de "treinamento em cibersegurança" polidos, projetados para educar sua força de trabalho. Capacite sua equipe com conhecimento vital para combater efetivamente golpes de phishing e táticas de engenharia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento

.

Aumente significativamente o engajamento e a retenção dos funcionários no treinamento em cibersegurança com vídeos impulsionados por IA, garantindo melhor absorção de informações críticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar criativamente meus vídeos de treinamento em conscientização cibernética?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento em conscientização cibernética envolventes com modelos de vídeo personalizáveis. Você pode incorporar os controles de Branding da sua marca, como logotipos e cores, garantindo uma aparência consistente e profissional para todos os seus vídeos de treinamento de funcionários.

Qual é o processo para criar vídeos de treinamento em cibersegurança usando o Texto-para-Vídeo do HeyGen?

Com o HeyGen, você pode facilmente transformar seu roteiro de vídeo em vídeos de treinamento em cibersegurança profissionais usando a tecnologia Texto-para-Vídeo. Basta inserir seu texto, selecionar entre diversos avatares de IA, e o HeyGen gerará o vídeo, incluindo narração e legendas, simplificando a produção de conteúdo.

O HeyGen pode ajudar a abordar ameaças comuns de cibersegurança, como phishing, no treinamento de funcionários?

Sim, o HeyGen é ideal para criar vídeos de treinamento direcionados para funcionários, educando a equipe sobre riscos críticos, como golpes de phishing e táticas de engenharia social. Ao demonstrar cenários do mundo real, o HeyGen ajuda a reduzir erros humanos e melhora a conformidade geral com os protocolos de defesa digital.

O HeyGen permite personalização e branding no conteúdo de cibersegurança?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de Branding robustos que permitem a total personalização dos seus vídeos de treinamento, incluindo logotipos, cores e fontes. Isso garante que todo o conteúdo de suas defesas digitais mantenha uma identidade de marca profissional e consistente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo