Gerador de Vídeo Personalizável para Resultados Profissionais

Crie vídeos únicos e profissionais com facilidade, aproveitando avatares dinâmicos de IA para sua marca.

Produza um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos para pequenos empresários lançando um novo produto ecológico. O estilo visual deve ser moderno e limpo, destacando as características do produto com cortes rápidos e envolventes, complementados por uma trilha sonora animada e uma geração de narração amigável e profissional que explica os benefícios do produto, enfatizando a simplicidade de criar vídeos de marketing atraentes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para gerentes de mídias sociais que buscam aumentar o engajamento do público. Visualize uma apresentação rápida e visualmente rica com gráficos ousados e diversos avatares de IA interagindo de forma harmoniosa, ao som de música moderna e energética. O roteiro deve ser elaborado usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro e focar em como um gerador de vídeo personalizável capacita a liberdade criativa no conteúdo de mídias sociais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional profissional de 60 segundos para criadores de cursos online promovendo um módulo educacional avançado. Os visuais devem ser polidos e informativos, com transições suaves e texto claro na tela gerado com Legendas para reforçar os conceitos-chave. Uma trilha sonora de fundo calma e autoritária deve acompanhar uma geração de narração confiante derivada diretamente do Texto-para-vídeo do módulo, concedendo aos usuários controle criativo excepcional sobre seus vídeos de qualidade de estúdio.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um clipe promocional conciso de 15 segundos para aspirantes a criadores de conteúdo que buscam compartilhar rapidamente novas ideias ou atualizações. Este vídeo precisa de um estilo visual rápido e vibrante, aproveitando diversos Modelos e cenas da biblioteca de mídia/suporte de estoque para alcançar transições rápidas e atraentes. Combine isso com música moderna e impactante e uma breve geração de narração para introduzir um novo conceito de forma eficaz, destacando a rapidez e conveniência de um gerador de vídeo de IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Personalizável

Transforme suas ideias em vídeos profissionais de qualidade de estúdio com nosso poderoso criador de vídeos de IA e extensas opções de personalização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro ou inserindo prompts de texto. Nosso gerador de vídeo personalizável usa isso para alimentar a narrativa do seu vídeo com capacidades de Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua mensagem. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com seu estilo de marca e conteúdo.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Enriqueça seu vídeo com controles de Branding personalizados. Incorpore seu logotipo, cores da marca e outros visuais para manter a consistência e reforçar sua identidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, facilmente Exporte-o no formato de proporção desejado. Produza vídeos de qualidade de estúdio prontos para qualquer plataforma ou público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolvimento de Cursos Escaláveis

Desenvolva e personalize mais cursos educacionais de forma eficiente, expandindo seu alcance para um público global com conteúdo de vídeo envolvente alimentado por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu controle criativo sobre a geração de vídeos de IA?

O HeyGen capacita os usuários com extenso controle criativo por meio de seus recursos de gerador de vídeo personalizável. Você pode aproveitar modelos, incorporar seus ativos de marca e ajustar cada aspecto para produzir vídeos de marketing únicos e conteúdo para mídias sociais.

Quais opções avançadas de personalização o HeyGen oferece para projetos de vídeo?

O HeyGen oferece opções robustas de personalização, permitindo que você adapte cada projeto de vídeo. Você pode integrar branding personalizado, selecionar entre vários modelos e utilizar uma interface de arrastar e soltar para criar vídeos de qualidade de estúdio verdadeiramente únicos que se alinham perfeitamente com sua visão.

Os avatares de IA do HeyGen são personalizáveis para diversas aplicações?

Sim, o HeyGen possui avatares de IA altamente personalizáveis que podem ser adaptados para uma ampla gama de aplicações. Esses avatares de IA dão vida aos seus roteiros de gerador de texto-para-vídeo com narrações realistas e aparências diversas, oferecendo comunicação visual dinâmica.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para comunicação empresarial?

O HeyGen é um criador de vídeos de IA eficaz, simplificando a produção de conteúdo envolvente. Ele permite que os usuários transformem prompts de texto em vídeos de qualidade de estúdio com narrações profissionais, ideal para vídeos de marketing e comunicações internas em vários idiomas.

