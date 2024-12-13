Gerador de Vídeos para Clientes: Criação de Vídeos com IA Sem Esforço

Aproveite nosso gerador de vídeos com IA para criar vídeos de marketing personalizados mais rapidamente, transformando texto em vídeo a partir de roteiro com facilidade para máximo impacto no cliente.

Imagine um vídeo de marketing personalizado de 45 segundos, direcionado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de e-commerce, que apresenta dinamicamente um novo produto. Seu estilo visual deve ser brilhante e energético, com imagens marcantes do produto e texto claro na tela, aprimorado por uma narração amigável e profissional criada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo áudio de alta qualidade para esta peça chave de criação de vídeo com IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de tecnologia e usuários de software existentes, um tutorial em vídeo de 60 segundos pode explicar efetivamente novos recursos complexos. Este vídeo deve empregar uma estética visual limpa e moderna com gráficos animados para ilustrar cada etapa, apresentando um avatar carismático de IA da biblioteca do HeyGen que apresenta o conteúdo de forma clara, aproveitando a capacidade de texto para vídeo para geração eficiente de vídeo com IA a partir do seu roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos para atualização interna de equipe, destinado a equipes corporativas e comunicadores internos, anunciando uma nova iniciativa da empresa. O estilo visual deve ser profissional e elegante, incorporando animações de texto dinâmicas e elementos sutis da marca, apoiado por uma voz confiante de IA a partir de um roteiro cuidadosamente elaborado transformado diretamente em vídeo usando o recurso de Texto para vídeo do HeyGen, demonstrando criação eficiente de vídeo com IA na plataforma de vídeo da empresa.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um anúncio promocional cativante de 15 segundos, perfeito para usuários de redes sociais e potenciais clientes, projetado para destacar um novo serviço. Este conteúdo de formato curto precisa de cortes visuais rápidos e envolventes, com música de fundo animada, e mensagens cruciais entregues através das legendas do HeyGen para garantir o máximo impacto mesmo quando visualizado em silêncio, mostrando o poder de um gerador de vídeos para clientes para vídeos de produtos eficazes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Clientes

Crie vídeos profissionais e personalizados para clientes com IA de forma fácil, otimizando sua comunicação e aumentando o engajamento para qualquer caso de uso.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando sua mensagem. Você pode escrever seu roteiro diretamente ou utilizar o poderoso gerador de roteiros com IA para desenvolver rapidamente um conteúdo atraente para seu vídeo de cliente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca. Combine seu avatar escolhido com uma narração de som natural gerada a partir do seu roteiro, aproveitando a tecnologia avançada de avatares de IA.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca e Edições
Enriqueça seu vídeo com a identidade única da sua marca. Utilize os controles de branding para adicionar logotipos, ajustar cores e integrar outros elementos visuais, garantindo que seus vídeos de marketing reflitam o estilo da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação revisando-a na plataforma de vídeo intuitiva. Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo de cliente de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para distribuição imediata nos canais desejados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de IA atraentes para construir confiança e demonstrar valor real de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo com IA?

O HeyGen capacita os usuários a elevar seus projetos criativos de vídeo aproveitando a IA avançada para criação de vídeos personalizados. Você pode facilmente transformar texto em vídeo usando avatares de IA realistas e produzir vídeos de marketing impactantes que ressoam com seu público.

Quais tipos de avatares de IA estão disponíveis no HeyGen para geração de vídeos?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas, permitindo que você crie conteúdo de vídeo envolvente e dinâmico. Esses avatares de IA são integrados de forma fluida ao nosso gerador de vídeos com IA, tornando simples a produção de vídeos de qualidade profissional para diversas aplicações.

O HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis para criação rápida de conteúdo?

Sim, o HeyGen possui uma robusta biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis projetados para acelerar seu processo de criação de vídeos com IA. Esses modelos são perfeitos para gerar uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos de produtos atraentes e campanhas de marketing, com esforço mínimo.

Posso personalizar elementos de marca nos vídeos gerados pelo HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding dentro de seu poderoso editor de vídeo. Isso permite que você personalize facilmente elementos como seu logotipo e cores da marca, garantindo uma identidade visual consistente em todos os seus ativos de vídeo na nossa plataforma.

