Desenvolva um spot de marketing dinâmico de 30 segundos direcionado a potenciais novos clientes e entusiastas de tecnologia, destacando um recurso inovador da sua plataforma. Utilize um estilo visual e de áudio moderno e entusiasmado para cativar os espectadores. Este vídeo de "gerador de vídeo AI" deve aproveitar os avatares AI de ponta da HeyGen para apresentar as informações, dando à sua marca uma face futurista e acessível enquanto demonstra o poder da AI na criação de conteúdo.
Produza um vídeo de 60 segundos de história de sucesso de cliente caloroso e inspirador, voltado para clientes existentes e membros da comunidade, compartilhando como um cliente específico alcançou resultados notáveis usando seu serviço. A apresentação visual deve ser clara e edificante, acompanhada por uma narração genuína e encorajadora. Utilize os diversos modelos e cenas de vídeo da HeyGen para montar rapidamente este depoimento de "vídeos de sucesso de clientes", provando como histórias impactantes podem ser facilmente contadas e compartilhadas.
Crie um vídeo instrucional informativo de 50 segundos, acessível globalmente, projetado para sua base de clientes internacional, detalhando um novo fluxo de trabalho dentro do seu aplicativo. O estilo visual deve ser polido e fácil de seguir, enquanto o áudio precisa ser claro e conciso, com uma opção para narrações multilíngues. Este vídeo, gerado através da poderosa geração de narração da HeyGen, transforma instruções técnicas complexas em conteúdo envolvente de "texto para vídeo", garantindo clareza para diversos contextos linguísticos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Exiba Histórias de Sucesso de Clientes.
Crie vídeos AI envolventes para compartilhar experiências positivas de clientes e construir confiança com seu público.
Aumente a Educação e Onboarding de Clientes.
Melhore a compreensão e adoção do cliente com vídeos de treinamento e onboarding envolventes gerados por AI.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a criação de vídeos AI a partir de texto?
A HeyGen revoluciona a criação de vídeos AI transformando seu script de texto diretamente em vídeos profissionais. Nosso avançado gerador de vídeo AI permite que você simplesmente insira o conteúdo desejado, e ele automaticamente sintetiza os elementos visuais e auditivos, incluindo avatares AI e narrações multilíngues, para produzir conteúdo de marketing envolvente.
Posso personalizar os avatares AI e a marca nos meus vídeos com a HeyGen?
Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos, incluindo uma seleção diversificada de avatares AI que podem ser adaptados à sua marca. Você pode integrar facilmente os elementos de branding da sua empresa, como logotipos e cores, e utilizar vários modelos de vídeo para manter uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo.
Quais são os benefícios de usar a HeyGen como um gerador automático de vídeos para atualizações de clientes?
A HeyGen atua como um gerador automático de vídeos eficiente, permitindo que as empresas criem vídeos de atualização para clientes e atualizações de roadmap de clientes com facilidade e rapidez sem precedentes. Nossa plataforma permite que você produza comunicações em vídeo de alta qualidade e personalizadas em escala, melhorando significativamente o engajamento do cliente e a eficiência de onboarding sem custos extensivos de produção.
A HeyGen oferece narrações multilíngues e recursos de edição integrados?
Sim, a HeyGen suporta narrações multilíngues, permitindo que você alcance um público global com seus vídeos. A plataforma também inclui capacidades robustas de editor de vídeo AI, fornecendo ferramentas para ajustar seu conteúdo, adicionar legendas e garantir que seu resultado final seja polido e profissional.