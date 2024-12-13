Revolucione o Gerador de Vídeo de Atualização para Clientes com AI

Transforme texto em vídeos de atualização para clientes envolventes. Escale sua comunicação e aumente a eficiência usando nosso avançado recurso de Texto para vídeo a partir de script.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um spot de marketing dinâmico de 30 segundos direcionado a potenciais novos clientes e entusiastas de tecnologia, destacando um recurso inovador da sua plataforma. Utilize um estilo visual e de áudio moderno e entusiasmado para cativar os espectadores. Este vídeo de "gerador de vídeo AI" deve aproveitar os avatares AI de ponta da HeyGen para apresentar as informações, dando à sua marca uma face futurista e acessível enquanto demonstra o poder da AI na criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos de história de sucesso de cliente caloroso e inspirador, voltado para clientes existentes e membros da comunidade, compartilhando como um cliente específico alcançou resultados notáveis usando seu serviço. A apresentação visual deve ser clara e edificante, acompanhada por uma narração genuína e encorajadora. Utilize os diversos modelos e cenas de vídeo da HeyGen para montar rapidamente este depoimento de "vídeos de sucesso de clientes", provando como histórias impactantes podem ser facilmente contadas e compartilhadas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional informativo de 50 segundos, acessível globalmente, projetado para sua base de clientes internacional, detalhando um novo fluxo de trabalho dentro do seu aplicativo. O estilo visual deve ser polido e fácil de seguir, enquanto o áudio precisa ser claro e conciso, com uma opção para narrações multilíngues. Este vídeo, gerado através da poderosa geração de narração da HeyGen, transforma instruções técnicas complexas em conteúdo envolvente de "texto para vídeo", garantindo clareza para diversos contextos linguísticos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Atualização para Clientes

Crie facilmente atualizações de vídeo profissionais para seus clientes, melhorando a comunicação e mantendo-os informados com ferramentas impulsionadas por AI.

1
Step 1
Cole Seu Script ou Gere Conteúdo
Comece inserindo sua mensagem de atualização para clientes. Utilize o recurso de texto para vídeo para converter instantaneamente seu texto em fala natural para seu vídeo. Isso forma a base da sua atualização clara e concisa.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares AI para representar sua marca. Esses visuais dinâmicos darão vida à sua mensagem e capturarão a atenção do seu público de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhorias
Personalize seu vídeo usando controles de branding, integrando seu logotipo e cores da marca para garantir uma presença de marca consistente e profissional ao longo de sua atualização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Uma vez que seu vídeo esteja completo, o gerador automático de vídeos o finalizará. Exporte facilmente seu vídeo de atualização para clientes de alta qualidade, otimizado para várias plataformas e pronto para distribuição imediata.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Comunicações Envolventes para Clientes

Produza rapidamente atualizações e anúncios em vídeo impactantes para manter os clientes informados e engajados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos AI a partir de texto?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos AI transformando seu script de texto diretamente em vídeos profissionais. Nosso avançado gerador de vídeo AI permite que você simplesmente insira o conteúdo desejado, e ele automaticamente sintetiza os elementos visuais e auditivos, incluindo avatares AI e narrações multilíngues, para produzir conteúdo de marketing envolvente.

Posso personalizar os avatares AI e a marca nos meus vídeos com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos, incluindo uma seleção diversificada de avatares AI que podem ser adaptados à sua marca. Você pode integrar facilmente os elementos de branding da sua empresa, como logotipos e cores, e utilizar vários modelos de vídeo para manter uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen como um gerador automático de vídeos para atualizações de clientes?

A HeyGen atua como um gerador automático de vídeos eficiente, permitindo que as empresas criem vídeos de atualização para clientes e atualizações de roadmap de clientes com facilidade e rapidez sem precedentes. Nossa plataforma permite que você produza comunicações em vídeo de alta qualidade e personalizadas em escala, melhorando significativamente o engajamento do cliente e a eficiência de onboarding sem custos extensivos de produção.

A HeyGen oferece narrações multilíngues e recursos de edição integrados?

Sim, a HeyGen suporta narrações multilíngues, permitindo que você alcance um público global com seus vídeos. A plataforma também inclui capacidades robustas de editor de vídeo AI, fornecendo ferramentas para ajustar seu conteúdo, adicionar legendas e garantir que seu resultado final seja polido e profissional.

