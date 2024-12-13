Criador de Vídeos Tutoriais para Clientes: Crie Vídeos Instrutivos Envolventes

Transforme seus guias em vídeos instrutivos atraentes sem esforço. Gere instruções profissionais, passo a passo, com texto para vídeo de forma integrada a partir do roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos voltado para o treinamento interno de funcionários em um novo sistema CRM, visando um estilo de vídeo amigável, mas altamente profissional, com um tom de conversa envolvente. Utilize os extensos Modelos e cenas da HeyGen para estruturar o conteúdo de forma eficaz, simplificando fluxos de trabalho complexos em segmentos facilmente digeríveis para o público de novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma vitrine de vídeo de produto de 1,5 minuto, especificamente para clientes potenciais interessados em um dispositivo de casa inteligente, apresentando visuais elegantes e áudio nítido e limpo que destaca as funcionalidades principais. Garanta que este vídeo tutorial forneça demonstrações claras de uso, aprimoradas pelas Legendas da HeyGen para aumentar a acessibilidade e compreensão mesmo em ambientes sem som.
Prompt de Exemplo 3
Crie um dinâmico tutorial de 1 minuto para editores de vídeo online voltado para profissionais de marketing que precisam adaptar rapidamente o conteúdo promocional para várias plataformas, mostrando a eficiente reutilização de conteúdo. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e acelerado com música de fundo animada, enfatizando a flexibilidade proporcionada pelo redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar vídeos em redes sociais e na web.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais para Clientes

Crie vídeos instrutivos claros, profissionais e envolventes para seus clientes usando ferramentas intuitivas e recursos com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Projeto com Modelos
Comece selecionando entre vários modelos de storyboard e cenas para rapidamente estabelecer a base do seu vídeo tutorial, garantindo uma aparência profissional desde o início.
2
Step 2
Adicione Instruções Detalhadas com Avatares de IA
Incorpore instruções passo a passo envolventes utilizando os avatares de IA da HeyGen, permitindo que você guie claramente seus clientes através de recursos ou processos do produto.
3
Step 3
Aplique Branding Consistente
Aprimore o profissionalismo do seu tutorial aplicando seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos e cores personalizados, para corresponder à identidade visual da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tutorial
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo tutorial com opções flexíveis de redimensionamento de proporção, pronto para distribuição perfeita em plataformas como redes sociais ou seu site.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produzir Shorts Instrutivos Envolventes para Mídias Sociais

Crie rapidamente vídeos tutoriais curtos e envolventes para mídias sociais para explicar recursos, responder a perguntas frequentes e impulsionar a interação com o cliente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais para clientes?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos tutoriais profissionais sem esforço, mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo, através de seu editor de vídeo online intuitivo e extensa biblioteca de modelos. Isso torna a HeyGen um criador de vídeos tutoriais ideal para empresas de todos os tamanhos.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para personalizar vídeos profissionais?

A HeyGen oferece capacidades técnicas robustas para garantir que seus vídeos profissionais estejam perfeitamente alinhados com sua marca. Você pode facilmente ajustar a proporção para várias plataformas, incorporar seus controles de marca e utilizar nosso editor de vídeo online para modificações precisas, garantindo uma saída de alta qualidade.

A HeyGen pode utilizar IA para gerar vídeos instrutivos de forma eficiente?

Sim, a HeyGen utiliza IA avançada para agilizar a criação de vídeos instrutivos envolventes. Você pode transformar roteiros em conteúdo de vídeo atraente usando texto para vídeo, incorporar avatares de IA realistas e gerar narrações com som natural, tornando o processo de entrega de instruções passo a passo altamente eficiente.

Para quais plataformas os vídeos de produtos da HeyGen são otimizados?

A HeyGen otimiza seus vídeos de produtos para distribuição perfeita em todas as principais plataformas. Seja para campanhas de mídia social, marketing por e-mail ou incorporação em seu site, nosso criador de vídeos de produtos suporta várias proporções e opções de exportação para garantir que seu conteúdo fique ótimo em qualquer lugar.

