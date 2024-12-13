Criador de Vídeos de Treinamento para Clientes: Simplifique o Aprendizado e o Suporte

Forneça atualizações sem esforço e promova o compartilhamento de conhecimento com geração de narração profissional para todo o seu conteúdo de treinamento.

Crie um vídeo introdutório envolvente de 45 segundos para novos clientes, projetado para simplificar a configuração inicial do produto. Este segmento de criador de vídeos de treinamento para clientes deve apresentar um avatar de IA amigável guiando os espectadores através das etapas essenciais com uma narração clara e calma, usando visuais profissionais e fáceis de seguir para garantir uma experiência de integração tranquila.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de treinamento interno de 60 segundos voltado para equipes de L&D e funcionários, apresentando uma nova política da empresa. Este vídeo precisa ser informativo, mas animado, empregando visuais dinâmicos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para manter a atenção, com uma narração profissional gerada a partir de um roteiro, transformando informações complexas em vídeos de treinamento digeríveis.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial conciso de 30 segundos para clientes existentes, ilustrando um recurso específico do software. O estilo visual deve ser limpo e profissional, focando em demonstrações passo a passo, aprimoradas por legendas precisas para ajudar na compreensão de todos os espectadores, garantindo um compartilhamento de conhecimento eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de atualização de 15 segundos direcionado a todos os clientes e funcionários, anunciando uma nova melhoria de produto. Este vídeo deve utilizar avatares de IA para um visual e sensação modernos, incorporando transições rápidas de cena, projetado para ser rapidamente redimensionado e exportado para várias plataformas, tornando-se um excelente exemplo de como criar vídeos de treinamento para anúncios rápidos e atualizações sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento para Clientes

Simplifique a criação de vídeos de treinamento envolventes e informativos para seus clientes, aprimorando sua experiência de aprendizado com poderosas ferramentas de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento na plataforma. Utilize nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu texto em um vídeo dinâmico sem esforço.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Cena
Aumente o engajamento escolhendo entre vários avatares de IA para representar sua marca e apresentar suas informações de forma clara. Personalize cenas para atender às suas necessidades de treinamento.
3
Step 3
Gere Narrações de IA
Adicione uma narração com som natural ao seu vídeo com nosso recurso de geração de narração, garantindo que seus clientes recebam orientações claras e eficazes em qualquer idioma.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos de Treinamento
Aplique controles de Branding para manter a consistência visual, adicione legendas e, em seguida, exporte seus vídeos de treinamento polidos para seus clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Produza vídeos atraentes gerados por IA de histórias de sucesso de clientes para inspirar novos usuários e reforçar o valor do seu produto durante sua jornada de aprendizado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para clientes?

HeyGen, como um avançado gerador de vídeos de IA, capacita você a criar vídeos de treinamento para clientes de forma eficiente. Aproveite avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro para agilizar sua produção de conteúdo e engajar seus clientes.

Quais recursos tornam o HeyGen ideal para treinamento e integração de funcionários?

HeyGen oferece Avatares de IA e Narrações de IA para criar vídeos de integração e tutoriais envolventes para funcionários. Seu player de vídeo multilíngue também garante que seu treinamento alcance uma força de trabalho global de forma eficaz.

O HeyGen pode ajudar equipes de L&D a melhorar o compartilhamento de conhecimento?

Absolutamente, a plataforma de IA generativa do HeyGen permite que equipes de L&D produzam rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade e documentação em vídeo. Utilize modelos personalizáveis para garantir um compartilhamento de conhecimento consistente e eficaz em toda a sua organização.

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento envolventes com IA?

HeyGen usa Narrações de IA e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar vídeos de treinamento atraentes rapidamente. Você também pode adicionar legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o engajamento do seu público.

