Transforme seu treinamento de clientes com um gerador de vídeos de IA. Aproveite avatares de IA profissionais para criar vídeos de treinamento envolventes e consistentes rapidamente.

Crie um vídeo instrucional preciso de 90 segundos, projetado para clientes que precisam de treinamento técnico detalhado sobre um novo recurso de software. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e instrutivo, apresentando um avatar de IA amigável demonstrando claramente etapas complexas com a ajuda dos avatares de IA da HeyGen e aprimorado pela geração de narração nítida. Este conteúdo aproveitará o poder de uma plataforma de IA generativa para simplificar o entendimento.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos direcionado a usuários técnicos e parceiros, informando-os sobre atualizações e funcionalidades recentes do software. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, direto e altamente informativo, utilizando legendas da HeyGen para maior clareza e suportando vários idiomas através da geração de narração para criar documentação de vídeo gerada por IA eficaz para atualizações fáceis.
Prompt de Exemplo 2
Gere um vídeo conciso de 60 segundos especificamente para usuários finais, fornecendo respostas rápidas a perguntas técnicas frequentes. Empregue um estilo visualmente atraente e de marca, utilizando os modelos e cenas da HeyGen e convertendo texto em vídeo de forma eficiente a partir do roteiro. Isso atuará como um componente poderoso de suas ferramentas de criação de vídeo para criar FAQs impressionantes.
Prompt de Exemplo 3
Construa um guia de vídeo claro de 1 minuto para a equipe de suporte ou usuários avançados, detalhando um processo técnico de solução de problemas. O vídeo deve manter uma apresentação guiada passo a passo, incorporando gráficos explicativos da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen e uma geração de narração calma e instrutiva para esclarecer procedimentos complexos. Este conteúdo é vital para treinamento técnico eficaz e compartilhamento de conhecimento simplificado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Clientes

Transforme facilmente sua educação de clientes em documentação de vídeo envolvente e precisa sobre o produto, capacitando usuários e ampliando seu suporte.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seus materiais de treinamento existentes ou redigindo um novo roteiro. Nossa plataforma suporta a conversão perfeita de texto diretamente em formato de vídeo usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca e transmitir sua mensagem. Personalize sua aparência e sincronize perfeitamente os movimentos labiais com seu roteiro.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com as diretrizes visuais da sua empresa. Utilize controles de Branding para incorporar seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas, mantendo uma aparência profissional consistente.
4
Step 4
Exporte e Traduza
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o em vários formatos. Alcance facilmente um público global com Traduções com 1 Clique, tornando seu valioso conteúdo de treinamento acessível a todos os seus clientes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos no Treinamento de Clientes

Transforme recursos ou serviços de produtos complexos em documentação de vídeo facilmente digerível, aprimorando a clareza e o entendimento do cliente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para criação de vídeos técnicos?

A HeyGen utiliza sua plataforma de IA generativa para transformar informações complexas em documentação de vídeo envolvente. Ela simplifica o processo permitindo que os usuários integrem avatares de IA realistas e narrações de IA de forma fluida, tornando o treinamento técnico e os guias de usuário fáceis de produzir e entender.

Quais medidas de segurança a HeyGen adota para conteúdo sensível?

A HeyGen prioriza a segurança de dados e é compatível com SOC 2 e GDPR, garantindo que sua documentação de vídeo sensível e comunicações internas estejam protegidas. Essa conformidade robusta proporciona tranquilidade ao criar e compartilhar vídeos de treinamento confidenciais ou guias de usuário dentro de sua organização.

A HeyGen pode integrar-se com materiais de aprendizagem existentes?

Sim, a HeyGen permite que você converta facilmente materiais existentes em vídeos de treinamento dinâmicos ou guias de usuário, aprimorando sua biblioteca de vídeos tutoriais. Nossa plataforma oferece ferramentas eficientes de criação de vídeo para adaptar seu conteúdo, economizando tempo e garantindo uma mensagem de marca consistente.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para compartilhamento eficiente de conteúdo?

A HeyGen fornece capacidades de compartilhamento inteligente, permitindo que você compartilhe sua documentação de vídeo com um link simples ou incorpore diretamente. Com recursos como comentários com marcação de tempo e um Player de Vídeo Multilíngue, a HeyGen facilita o compartilhamento eficaz de conhecimento e a colaboração em toda a sua equipe.

