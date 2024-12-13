O processo com a HeyGen é simples: basta escolher um modelo de vídeo de depoimento, inserir seu roteiro, selecionar um Avatar de IA e uma voz, e nosso poderoso Gerador de Vídeos de Depoimentos com IA criará seu vídeo. Você pode então adicionar seu branding e exportar seus vídeos de depoimentos de clientes de forma tranquila.