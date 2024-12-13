Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos projetado para novos usuários de software, guiando-os em sua configuração inicial. Este vídeo tutorial deve apresentar um avatar de IA amigável demonstrando os passos principais, utilizando visuais claros e brilhantes e uma narração encorajadora. O objetivo é simplificar processos complexos e aumentar a adoção do usuário desde o primeiro dia, aproveitando os diversos Templates e cenas da HeyGen para um visual profissional e envolvente.

Gerar Vídeo