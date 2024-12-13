Criador de Tutoriais de Suporte ao Cliente: Crie Vídeos de Ajuda Rápido

Simplifique a integração de clientes e forneça respostas instantâneas através de vídeos tutoriais dinâmicos usando geração poderosa de narração.

Crie um vídeo explicativo de 1 minuto voltado para líderes de equipe ocupados e pequenos empresários, demonstrando como eles podem facilmente gerar um "criador de tutoriais de IA" eficaz para um "guia passo a passo" sobre um novo recurso de software. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA amigável apresentando o conteúdo, complementado por uma geração de narração clara e de alta qualidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a gerentes de sucesso do cliente e treinadores de equipe de suporte, mostrando o HeyGen como um poderoso "criador de tutoriais de suporte ao cliente" para "integração de clientes" a produtos complexos. Empregue um estilo visual envolvente e informativo com transições de cena dinâmicas, usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para converter rapidamente documentação em vídeo, garantindo precisão com legendas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo de instruções" conciso de 45 segundos voltado para gerentes de produto e criadores de conteúdo, ilustrando a rapidez na criação de conteúdo envolvente aproveitando diversos "modelos de vídeo". O estilo visual e de áudio deve ser moderno e animado, utilizando o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para enriquecer as cenas e demonstrar vários Modelos e cenas para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um "vídeo de treinamento" abrangente de 2 minutos para treinadores corporativos e departamentos de RH, focando na "integração de clientes" eficiente e educação interna. Mantenha uma estética visual polida e autoritária começando com um dos Modelos e cenas profissionais do HeyGen, garantindo que o resultado final seja adaptável para várias plataformas internas através de redimensionamento e exportação de proporção flexível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Tutoriais de Suporte ao Cliente

Crie facilmente tutoriais de suporte ao cliente envolventes e de alta qualidade que esclarecem recursos do produto e guiam os usuários, melhorando as opções de autoatendimento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial
Comece delineando seu guia passo a passo em um roteiro de texto simples. Nossa plataforma transforma seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico usando a capacidade de Texto-para-vídeo do roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para representar sua marca e guiar os usuários através do seu tutorial. Esses apresentadores inteligentes tornam seus vídeos tutoriais mais pessoais.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre a estética da sua empresa de forma harmoniosa. Utilize controles de Branding para adicionar seu logotipo, cores e fontes específicas, garantindo que cada vídeo de instruções se alinhe perfeitamente com as diretrizes visuais da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez que seu vídeo de suporte ao cliente esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos e proporções. Compartilhe seu vídeo de treinamento polido em todos os seus canais de suporte para capacitar seus clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo de Instruções Envolvente para Mídias Sociais

.

Produza rapidamente vídeos de instruções curtos e impactantes para mídias sociais, fornecendo respostas instantâneas e impulsionando a adoção do usuário.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais de IA para suporte ao cliente?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais de IA permitindo que você transforme texto em vídeo a partir de um roteiro usando avatares de IA realistas e narrações geradas por IA. Isso simplifica significativamente a produção de vídeos tutoriais envolventes para suporte ao cliente ou treinamento de funcionários sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos de instruções?

O HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de instruções se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e utilizar modelos de vídeo profissionais para manter um estilo visual consistente em todo o seu conteúdo de suporte ao cliente.

O HeyGen pode adicionar automaticamente legendas aos vídeos tutoriais?

Sim, o HeyGen gera e adiciona automaticamente legendas aos seus vídeos tutoriais, melhorando a acessibilidade para todos os espectadores. Este recurso, combinado com a narração gerada por IA, garante que seus guias passo a passo sejam claros e fáceis de seguir para fins de vídeo de treinamento.

Usando o HeyGen, como posso criar guias passo a passo eficazes para a integração de clientes?

O HeyGen serve como um eficiente criador de vídeos de suporte ao cliente, proporcionando uma maneira fácil de produzir guias passo a passo detalhados para a integração de clientes. Utilizando avatares de IA e modelos de vídeo prontos para uso, você pode rapidamente gerar vídeos de treinamento abrangentes para melhorar a experiência de integração.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo