O HeyGen oferece "controles de branding" abrangentes para garantir que cada "vídeo de AI" esteja alinhado com a identidade da sua marca. Os usuários podem facilmente "personalizar" vídeos com seu próprio logotipo, cores e fontes, e integrar ativos únicos da "biblioteca de mídia" ou suporte de estoque para criar conteúdo profissional e coeso.