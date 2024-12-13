A HeyGen simplifica a edição e produção de vídeos com suas ferramentas de edição intuitivas e fáceis de usar, incluindo um editor de arrastar e soltar e edição baseada em texto. Esta plataforma de criação de vídeos com IA permite que você reduza o tempo e os custos associados à produção tradicional de vídeos, tornando incrivelmente fácil criar, mesclar, aparar e cortar vídeos para exportações de MP4 de alta qualidade.