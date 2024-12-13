Absolutamente, o HeyGen oferece controles robustos de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que todos os seus cursos de vídeo e vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade da sua marca. Essa consistência melhora a experiência geral do cliente, construindo confiança e fortalecendo o apelo profissional da sua plataforma de aprendizado.