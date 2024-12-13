Gerador de Vídeo Explicativo de Sucesso do Cliente: Aumente o Engajamento

Crie vídeos explicativos impressionantes com nosso gerador de vídeo com IA, transformando seus roteiros em conteúdo profissional com texto-para-vídeo a partir de roteiro.

336/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Mostre como uma equipe de marketing ocupada pode escalar rapidamente sua produção de conteúdo com um vídeo de 30 segundos, destacando a eficiência da criação de vídeos com IA. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, moderno e dinâmico, apresentando avatares de IA realistas gerados através das capacidades do HeyGen e Modelos & cenas personalizáveis.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo emocionante de 60 segundos para organizações sem fins lucrativos, ilustrando como elas podem comunicar efetivamente sua missão a potenciais doadores e voluntários. O estilo visual deve ser caloroso e inspirador, como um mini-documentário, com narração empática e Legendas claras para garantir acessibilidade, tudo construído facilmente com os diversos Modelos & cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio dinâmico de 15 segundos para redes sociais direcionado a empreendedores de e-commerce, enfatizando apresentações rápidas de produtos e conteúdo promocional. O vídeo deve apresentar uma montagem visualmente rica usando a extensa Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e demonstrar redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para várias plataformas, acompanhado por uma trilha sonora de fundo impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Explicativo de Sucesso do Cliente

Crie vídeos explicativos de sucesso do cliente de forma rápida e eficiente usando IA, transformando seus roteiros em visuais dinâmicos com avatares profissionais e branding.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu vídeo explicativo de sucesso do cliente escolhendo um modelo de vídeo profissional. Isso fornece uma base estruturada para seu conteúdo, garantindo um ponto de partida consistente e de alta qualidade.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA realistas. Escolha entre diversos apresentadores que podem transmitir sua mensagem de forma clara e empática, tornando seu vídeo explicativo mais envolvente para seu público.
3
Step 3
Gere Narrações
Produza narrações de alta qualidade e som natural diretamente do seu roteiro escrito. Selecione entre várias vozes e estilos para combinar perfeitamente com o tom e a mensagem do seu vídeo explicativo de sucesso do cliente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo explicativo e exporte-o no formato e resolução desejados. Seu conteúdo de sucesso do cliente, produzido profissionalmente, está agora pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Sucesso de Clientes Impactantes

.

Produza depoimentos em vídeo e histórias de sucesso que destacam o valor do cliente, construindo confiança e atraindo novos clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo criativo para criação de vídeos com IA?

O HeyGen simplifica o processo criativo para vídeos impressionantes. Os usuários podem gerar "vídeos com IA" profissionais a partir de "roteiros de texto-para-vídeo" usando diversos "avatares de IA" e "modelos de vídeo" personalizáveis, tornando a "criação de vídeos com IA" acessível a todos.

O HeyGen pode produzir vários tipos de vídeos explicativos para empresas?

Com certeza, o HeyGen é um versátil "gerador de vídeo com IA" capaz de produzir "vídeos explicativos" de alta qualidade para diversas necessidades. Seja para "vídeos de onboarding", "vídeos de treinamento" ou "vídeos de produto", o HeyGen ajuda a aumentar o "sucesso do cliente" com conteúdo envolvente.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para melhorar a produção de vídeos?

O HeyGen oferece um extenso conjunto de recursos criativos, incluindo "narrações" naturais em vários idiomas e uma rica "biblioteca de mídia de estoque livre de royalties". Isso capacita os usuários a aprimorar sua "edição de vídeo" e "escrita de roteiro" com elementos de nível profissional.

É fácil manter a consistência da marca em todos os vídeos criados com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece robustos "controles de branding" que permitem personalizar logotipos, cores e fontes dentro de "modelos & cenas". Isso garante que todos os seus "vídeos com IA" reflitam consistentemente a identidade da sua marca, mesmo ao usar "ferramentas colaborativas".

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo