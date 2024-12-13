O HeyGen permite uma ampla personalização para o seu conteúdo de vídeo através de modelos personalizáveis, controles de marca como logotipos e cores, e a capacidade de adicionar narrações únicas. Você também pode adaptar seus vídeos para várias plataformas de mídias sociais com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e cenas diversificadas para engajar seu público.