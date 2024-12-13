Criador de Vídeos: Domine Sua Estratégia de Cliente

Crie mensagens de vídeo personalizadas sem esforço com avatares de IA para fortalecer as relações com os clientes.

339/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma mensagem de vídeo personalizada e emocionante de 45 segundos para gerentes de vendas e sucesso do cliente, apresentando uma história de sucesso do cliente através de um estilo visual caloroso e autêntico com música de fundo suave, apresentando um avatar de IA envolvente para fomentar relações mais fortes com os clientes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para potenciais novos usuários, demonstrando um recurso chave com gráficos animados limpos e uma narração gerada por IA clara e concisa, garantindo acessibilidade e compreensão através de Legendas automáticas, contribuindo efetivamente para a sua estratégia geral de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 15 segundos com dicas rápidas para gerentes de mídias sociais, apresentando visuais acelerados selecionados da biblioteca de Mídia/suporte de estoque e música de fundo em tendência, otimizado para várias plataformas de mídias sociais usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações, tornando-o uma ferramenta ideal de criação de vídeos de formato curto para criação rápida de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Estratégia de Cliente

Crie mensagens de vídeo impactantes e personalizadas para elevar sua estratégia de cliente. Nossa plataforma com IA torna simples engajar e construir relações mais fortes.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece escolhendo da nossa diversa biblioteca de modelos e cenas profissionais, ou inicie com uma tela em branco para construir seu vídeo de estratégia de cliente.
2
Step 2
Gere Seu Conteúdo Principal
Insira seu roteiro e deixe nosso criador de vídeos com IA transformar seu texto em conteúdo de vídeo atraente com avatares de IA realistas, economizando tempo e esforço.
3
Step 3
Personalize para Impacto
Aprimore suas mensagens de vídeo personalizadas com elementos específicos e a identidade única da sua marca usando controles de marca robustos, garantindo que sua mensagem ressoe com os clientes.
4
Step 4
Implemente Sua Estratégia
Exporte facilmente seu vídeo de estratégia de cliente polido em várias proporções de aspecto para uma implementação perfeita em sua plataforma e canais de marketing de vídeo preferidos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva vídeos persuasivos com IA para apresentar efetivamente depoimentos de clientes e construir confiança com clientes potenciais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para projetos criativos?

HeyGen é um criador de vídeos intuitivo com IA que simplifica o processo criativo, permitindo que os usuários transformem roteiros em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA, narrações e modelos dinâmicos. Nosso editor de arrastar e soltar torna as ferramentas de edição de vídeo acessíveis a todos, garantindo que sua estratégia de vídeo seja facilmente implementada.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing envolventes para o meu negócio?

Com certeza! O HeyGen é um poderoso criador de vídeos de marketing projetado para impulsionar sua estratégia de vídeo. Você pode criar facilmente mensagens de vídeo personalizadas e vídeos explicativos atraentes para negócios com controles de marca personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos com IA avançado?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para gerar avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade diretamente do texto, simplificando todo o processo de produção de vídeo. Essa capacidade permite que você produza vídeos profissionais de forma eficiente, sem precisar de experiência extensa em edição de vídeo.

Como posso personalizar minhas mensagens de vídeo com o HeyGen?

O HeyGen permite uma ampla personalização para o seu conteúdo de vídeo através de modelos personalizáveis, controles de marca como logotipos e cores, e a capacidade de adicionar narrações únicas. Você também pode adaptar seus vídeos para várias plataformas de mídias sociais com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e cenas diversificadas para engajar seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo