Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a gerentes de marketing e proprietários de pequenas empresas, demonstrando como eles podem facilmente gerar "depoimentos em vídeo" atraentes usando um "gerador de vídeo com IA". O estilo visual deve ser profissional e limpo, exibindo uma interface amigável, complementada por uma narração clara e articulada. Enfatize a eficiência de transformar "Texto em vídeo a partir de roteiro" e utilizar "Avatares de IA" para agilizar a produção de histórias de sucesso de clientes sem edição manual extensa.

Gerar Vídeo