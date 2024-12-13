Gerador de Vídeos de Histórias de Clientes: Crie Depoimentos Impactantes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos envolventes com nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro. Crie histórias poderosas que ressoem com seu público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para gerentes de marketing lançando um novo produto, crie um vídeo dinâmico de 45 segundos utilizando o gerador de texto para vídeo da HeyGen, garantindo um estilo visual moderno e áudio animado, completo com legendas profissionais para aumentar o engajamento em campanhas de mídia social.
Prompt de Exemplo 2
Gerentes de produto ou equipes de vendas B2B podem explicar recursos complexos de forma eficaz produzindo um vídeo de 60 segundos com a história de um cliente que destaca a jornada de um usuário, empregando os robustos Modelos e cenas da HeyGen para um estilo visual limpo e informativo, complementado por uma narração calma e persuasiva e suporte rico de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Transforme depoimentos rápidos em um vídeo cativante de 20 segundos com um rosto falante para equipes de marketing globais, aproveitando o gerador de vídeo de IA da HeyGen para criar um estilo visual profissional e adaptável, depois otimize para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, garantindo áudio claro e amplo alcance.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Histórias de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em histórias de vídeo envolventes com nosso gerador alimentado por IA, aumentando o engajamento e a confiança na marca.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo ou colando o texto da história do seu cliente. Nosso gerador de texto para vídeo de IA formará a base do seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar seu cliente ou um narrador, trazendo um toque profissional à sua narrativa.
3
Step 3
Adicione Visuais e Voz
Enriqueça seu vídeo com cenas de fundo, música e uma geração de narração adequada para seu roteiro, garantindo uma experiência cativante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez satisfeito, finalize seus vídeos de histórias de clientes exportando-os no formato de proporção desejado, prontos para serem compartilhados em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho

.

Gere anúncios em vídeo poderosos com histórias de clientes para impulsionar conversões e aumentar os esforços de marketing de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de histórias de clientes envolventes?

O poderoso gerador de vídeos de IA da HeyGen permite que você transforme texto em vídeos dinâmicos de histórias de clientes sem esforço. Você pode aproveitar uma ampla gama de avatares de IA e narrações profissionais para dar vida aos depoimentos, tornando suas narrativas mais envolventes e autênticas.

Que tipo de vídeos gerados por IA posso fazer usando a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente produzir vários vídeos gerados por IA, incluindo vídeos profissionais com rosto falante e vídeos curtos envolventes. Basta inserir seu texto, e o avançado gerador de texto para vídeo da HeyGen criará conteúdo de alta qualidade com avatares de IA personalizáveis e narrações realistas.

A HeyGen fornece modelos de vídeo para agilizar meu processo criativo?

Sim, a HeyGen oferece uma extensa biblioteca de modelos de vídeo profissionais projetados para acelerar seu fluxo de trabalho criativo. Esses modelos, combinados com nosso editor fácil de usar, permitem que você produza rapidamente vídeos polidos para marketing, mídia social ou qualquer outra necessidade.

Como a HeyGen garante a qualidade da geração de texto para vídeo de IA?

A HeyGen é projetada para geração de texto para vídeo de IA de alta qualidade, com foco em avatares de IA realistas e precisão impressionante de sincronização labial. Nossa tecnologia garante que os apresentadores virtuais transmitam sua mensagem de forma clara e natural, aprimorando o apelo profissional geral dos seus vídeos.

