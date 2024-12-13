Gere uma introdução de 45 segundos para um vídeo de treinamento de atendimento ao cliente para novos contratados, enfatizando os valores fundamentais de empatia e escuta ativa. Este vídeo deve ser direcionado a novos representantes de atendimento ao cliente, apresentando uma estética visual corporativa brilhante, amigável e limpa, complementada por música de fundo animada e uma narração clara e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar cenários comuns e respostas de melhores práticas, garantindo uma experiência de aprendizado consistente e envolvente.

