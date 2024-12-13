Criador de Vídeos de Relatórios de Clientes: Aumente o Engajamento e as Vendas

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos dinâmicos usando narrações de IA e visuais impressionantes para melhorar a prova social.

Crie um vídeo de depoimento de cliente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, exibindo um estilo visual autêntico e animado com mídia vibrante, enfatizando uma experiência positiva do cliente para construir prova social. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para simplificar o processo de produção e torná-lo profissional sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um gerador de relatórios em vídeo de 45 segundos para equipes de vendas e gerentes de produto, resumindo os resultados trimestrais de sucesso do cliente com um tom profissional e informativo. O estilo visual deve ser moderno, incorporando visualizações de dados claras, e um avatar de IA fará a narração, habilitado pelas capacidades de avatares de IA e geração de narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo para apresentar um novo recurso do produto. Empregue um estilo visual dinâmico e narrativo com branding personalizado e animações envolventes, integrando perfeitamente uma gama diversificada de visuais da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, e garanta ampla acessibilidade com legendas automáticas geradas.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma peça de documentação em vídeo de 30 segundos para equipes de sucesso do cliente, ilustrando um recurso específico do produto para a integração de novos usuários. O vídeo deve adotar um estilo visual claro, instrutivo e amigável, guiando os espectadores passo a passo com uma narração gerada diretamente de um roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen, garantindo clareza e facilidade de compreensão.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatórios de Clientes

Transforme dados complexos de clientes em relatórios de vídeo envolventes sem esforço. Crie vídeos claros, concisos e visualmente atraentes para mostrar os resultados de sucesso dos clientes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Relatório
Comece redigindo a narrativa do seu relatório de clientes. Aproveite nossa plataforma para converter seu roteiro de texto em um vídeo dinâmico, garantindo que seus principais insights sejam claramente comunicados.
2
Step 2
Selecione um Modelo Visual
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas profissionais projetados para relatórios. Esses modelos fornecem uma estrutura envolvente para a apresentação dos dados dos seus clientes.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Enriqueça seu relatório com narrações de IA de som natural para transmitir sua mensagem de forma eficaz. Integre elementos de sua marca para uma apresentação polida e consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de relatório de clientes exportando-o no formato e proporção desejados. Compartilhe facilmente seu vídeo atraente em plataformas relevantes para mostrar o sucesso dos clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios em Vídeo de Alto Impacto

.

Aproveite histórias de sucesso de clientes e relatórios para criar anúncios em vídeo de alto desempenho que impulsionam conversões e aumentam a credibilidade da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a produção criativa de vídeos?

O criador de vídeos de IA do HeyGen simplifica a criação de vídeos com modelos intuitivos e um editor robusto de arrastar e soltar, permitindo que os usuários produzam conteúdo envolvente sem esforço. Você pode aproveitar avatares de IA e narrações de IA para dar vida à sua visão sem habilidades complexas de edição.

O que torna o HeyGen ideal para criar vídeos de depoimentos de clientes?

O HeyGen serve como um excepcional Criador de Vídeos de Depoimentos, permitindo que você produza depoimentos autênticos de clientes que constroem confiança e prova social. Combine facilmente os resultados dos clientes com visuais impressionantes e elementos de identidade de marca para criar vídeos de marketing atraentes.

O HeyGen pode personalizar vídeos com avatares e narrações de IA?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos personalizados utilizando uma ampla gama de avatares de IA e narrações de IA avançadas. Isso permite a criação eficiente de conteúdo, desde vídeos explicativos até comunicações internas, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e envolvente.

Para que tipos de vídeos empresariais o HeyGen é adequado?

O HeyGen é altamente versátil, perfeito para gerar vários vídeos empresariais, incluindo vídeos de marketing, vídeos explicativos e anúncios em redes sociais. Seus recursos, como mídia de estoque e animações, permitem a criação de conteúdo profissional e impactante em diferentes plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo