Desenvolva um vídeo promocional de 90 segundos direcionado a equipes técnicas interessadas nas capacidades do HeyGen como uma robusta "ferramenta de criação de vídeos". O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, usando gráficos animados e "Modelos e cenas" para mostrar a versatilidade da plataforma. Enfatize a facilidade de gerar narrações profissionais com "Geração de narração", incluindo como o "suporte multilíngue" pode aprimorar "vídeos de integração" globais. O áudio deve ser nítido e envolvente, guiando o público pelas vantagens técnicas do HeyGen.
Produza um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para departamentos de RH que buscam criar "vídeos envolventes" para "integração de funcionários". O vídeo deve empregar um avatar de IA amigável e acessível para dar boas-vindas aos novos contratados, utilizando "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para incluir visuais relevantes e de alta qualidade de um ambiente de trabalho positivo. Garanta que "Legendas" sejam exibidas de forma proeminente para apoiar estilos de aprendizagem diversos e acessibilidade, tudo narrado com um tom caloroso e convidativo para tornar o processo de integração tranquilo e informativo.
Desenhe um vídeo atraente de 45 segundos para gerentes de produto focando no poder do "conteúdo de vídeo personalizado" através da "plataforma impulsionada por IA" do HeyGen. Os visuais devem demonstrar personalização rápida e a versatilidade dos "avatares de IA" se adaptando a diferentes marcas. Mostre a flexibilidade do "Redimensionamento de proporção e exportações" para vários canais de distribuição. O áudio deve ser dinâmico e persuasivo, refletindo a eficiência e o impacto de experiências de vídeo personalizadas para um maior engajamento do usuário.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração de Clientes

Crie vídeos de integração envolventes e personalizados de forma eficiente, garantindo uma jornada suave e informativa para seus novos clientes.

Step 1
Crie Seu Roteiro ou Conteúdo
Comece digitando ou colando seu roteiro de integração na plataforma, estabelecendo a base para seu conteúdo de vídeo envolvente.
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de IA realista para apresentar seu conteúdo, tornando sua experiência de integração dinâmica e relacionável.
Step 3
Aplique Branding e Refine o Áudio
Integre a identidade da sua marca aplicando logotipos e cores personalizados usando controles de branding, garantindo que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes da sua marca.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Revise seu conteúdo de vídeo personalizado para precisão e impacto, depois exporte-o em várias proporções para uma implantação perfeita em todos os seus pontos de contato com o cliente.

Crie Experiências de Boas-Vindas Inspiradoras

Desenhe vídeos de boas-vindas motivacionais e personalizados para causar uma forte primeira impressão e estabelecer um tom positivo para novos clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes?

HeyGen é uma plataforma impulsionada por IA que atua como um poderoso criador de vídeos de integração de clientes, permitindo que você crie vídeos de integração envolventes sem esforço. Ele utiliza avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar seu conteúdo em visuais atraentes rapidamente, reduzindo significativamente o tempo de produção.

O HeyGen pode personalizar o conteúdo de integração para vários usuários ou funções?

Sim, o HeyGen permite a criação de conteúdo de vídeo altamente personalizado, tornando-o ideal tanto para a integração de usuários quanto de funcionários. Você pode utilizar modelos personalizáveis, incorporar suporte multilíngue e até integrar vídeos interativos para adaptar experiências para públicos diversos e caminhos de aprendizagem específicos.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para uma produção de vídeo eficiente?

HeyGen oferece uma ferramenta abrangente de criação de vídeos, com funcionalidades avançadas de texto para vídeo a partir de roteiro e narrações de IA realistas para narrações profissionais. Suas robustas ferramentas de edição de vídeo, juntamente com a geração automática de legendas e saída em resolução 4K, garantem um processo de geração de vídeo de ponta a ponta simplificado e de alta qualidade.

O HeyGen suporta branding e visuais de alta qualidade para meus vídeos de integração?

Absolutamente, o HeyGen garante que seus vídeos de integração mantenham a consistência da marca e a qualidade profissional. Você pode integrar seu kit de marca, escolher entre modelos personalizáveis e usar avatares de IA realistas juntamente com narrações profissionais para criar conteúdo polido e de alta resolução que reflete a identidade da sua empresa.

