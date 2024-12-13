Crie um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando como novos usuários podem rapidamente aproveitar o HeyGen como um eficaz "criador de vídeos de integração de clientes". O vídeo deve apresentar um "avatar de IA" profissional narrando, destacando o processo fluido de transformar instruções escritas em "vídeos de integração" envolventes usando a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro". Visualmente, mantenha uma estética elegante e de estilo tutorial com capturas de tela claras e uma trilha sonora calma, garantindo que usuários técnicos compreendam a eficiência da plataforma para a criação de vídeos simplificada.

Gerar Vídeo