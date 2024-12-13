Criador de Vídeos de Jornada do Cliente: Crie Experiências Envolventes

Envolva clientes e aumente conversões com vídeos de narrativa envolventes, impulsionados pelo nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para engenheiros de software e gerentes de produto técnico, demonstrando como as capacidades do Agente de Vídeo AI da HeyGen, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares AI integrados, simplificam explicações técnicas complexas. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gravações de tela claras e diagramas animados, acompanhados por uma geração de narração precisa e informativa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial envolvente de 60 segundos "criador de vídeos de jornada do cliente" para estrategistas de marketing, ilustrando como construir vídeos de marketing impactantes com a HeyGen. O vídeo deve apresentar gráficos dinâmicos e uma música de fundo positiva e motivacional, destacando a integração perfeita de Modelos & cenas para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um guia de 2 minutos "vídeos de experiência do cliente" voltado para representantes de sucesso do cliente, detalhando a criação de vídeos personalizados para melhorar o engajamento do cliente. Empregue um estilo visual caloroso e empático com cenários relacionáveis e uma narração amigável, enfatizando o poder da geração de Narração e suporte de Biblioteca de mídia/estoque para personalizar cada mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos para pequenos empresários e criadores de conteúdo, destacando como a HeyGen simplifica a produção de vídeos de marketing profissionais. A estética deve ser vibrante e energética com música de fundo animada, demonstrando a eficiência do Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para distribuição em múltiplas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Jornada do Cliente

Crie vídeos de jornada do cliente envolventes que ressoam com seu público e aprimoram seus esforços de marketing, tudo com ferramentas intuitivas impulsionadas por AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando a jornada do seu cliente. Utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar sua narrativa em uma história visual dinâmica, estabelecendo a base para vídeos de jornada do cliente envolventes.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Navegue por uma ampla gama de Modelos & cenas profissionalmente projetados para representar visualmente cada estágio da experiência do seu cliente. Escolha o cenário perfeito para transmitir sua mensagem de forma eficaz, aprimorando seus modelos de vídeo.
3
Step 3
Personalize com Voz e Marca
Eleve seu vídeo com geração de narração realista. Selecione entre diversas vozes AI e ajuste seu áudio para corresponder ao tom da sua marca, garantindo que seus vídeos personalizados realmente se conectem com seu público.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Com seu vídeo completo, utilize facilmente nosso recurso de Redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para gerar seus vídeos de marketing finais em vários formatos. Compartilhe-os em todas as plataformas para engajar clientes em cada ponto de contato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho

.

Desenvolva rapidamente vídeos de marketing e anúncios impactantes para capturar a atenção e impulsionar conversões no início da jornada do cliente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de jornada do cliente?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas impulsionadas por AI, incluindo avatares AI e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, para gerar eficientemente vídeos de jornada do cliente envolventes. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo atraente com geração de narração natural, simplificando significativamente o processo de produção.

Posso personalizar a marca e o formato dos meus vídeos de marketing com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre facilmente seu logotipo e cores da empresa em todos os seus vídeos de marketing. Além disso, você pode utilizar o Redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para garantir que seu conteúdo de vídeo personalizado esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas.

Quais ferramentas e recursos de edição de vídeo a HeyGen oferece para melhorar meu conteúdo?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas de edição de vídeo, incluindo uma vasta biblioteca de mídia com ativos livres de royalties e modelos de vídeo personalizáveis para iniciar sua criação. Esses recursos capacitam você a criar vídeos de nível profissional para qualquer finalidade, desde vídeos explicativos até conteúdo para redes sociais.

Como o Agente de Vídeo AI da HeyGen pode ajudar a criar vídeos de experiência do cliente personalizados?

O Agente de Vídeo AI da HeyGen utiliza avatares AI de ponta para produzir vídeos altamente personalizados que ressoam com seu público, melhorando a experiência do cliente. Isso permite que as empresas gerem mensagens personalizadas de forma eficiente em escala, tornando o engajamento do cliente mais impactante.

