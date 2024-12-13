Absolutamente, o HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo alimentados por IA e cenas de vídeo personalizáveis adequadas para muitas aplicações, desde vídeos educacionais e demonstrações de produtos até vídeos para redes sociais. Você pode facilmente modificar elementos como controles de marca, imagens de arquivo e remoção de fundo para atender às suas necessidades específicas de marketing de vídeo.