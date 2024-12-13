Criador de Vídeos Explicativos da Jornada do Cliente para Histórias Sem Fissuras

Crie vídeos envolventes sobre a jornada do cliente sem esforço com nosso editor de arrastar e soltar e a avançada geração de narração da HeyGen.

Crie um vídeo explicativo de 60 segundos sobre a jornada do cliente, direcionado a potenciais clientes B2B, mostrando como sua solução aborda perfeitamente seus pontos problemáticos, desde a descoberta até a conversão. Utilize um estilo visual animado profissional e limpo com uma narração confiante em AI, demonstrando o poder da geração de narração da HeyGen para articular claramente processos complexos para iniciativas de vendas e marketing.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de produto de 45 segundos voltado para clientes existentes e novos usuários em potencial, destacando as demonstrações personalizadas do seu recurso mais recente. Empregue gráficos em movimento dinâmicos e uma trilha sonora animada, aprimorada pela capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para uma narração precisa e envolvente que explica os benefícios personalizados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo animado vibrante de 30 segundos para contas de mídia social, direcionado a gerentes de marketing e proprietários de pequenas empresas, incentivando os espectadores a realizar uma ação específica. Adote um estilo visual brilhante, colorido e acelerado com música de fundo energética, aproveitando as legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e máximo engajamento mesmo sem som.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo conciso de 50 segundos para equipes internas e novos funcionários, ilustrando um processo complexo usando modelos profissionalmente projetados. Opte por um estilo visual moderno e minimalista acompanhado por uma narração amigável e informativa, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para construir rapidamente um ativo de treinamento claro e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos da Jornada do Cliente

Crie vídeos explicativos envolventes sobre a jornada do cliente com ferramentas poderosas de AI, transformando processos complexos em histórias visuais claras e atraentes para seu público.

1
Step 1
Selecione Sua Base
Comece escolhendo entre modelos profissionalmente projetados ou inserindo seu roteiro para definir o cenário da sua jornada do cliente.
2
Step 2
Personalize Sua Narrativa
Personalize elementos dentro do seu vídeo usando controles intuitivos, aplicando seus controles de branding para criar uma história única e relevante.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Mídia AI
Gere narrações em AI com som natural para narrar sua jornada do cliente, garantindo uma experiência de áudio clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Engaje Seu Público
Baixe seu vídeo explicativo polido com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e compartilhe-o facilmente em todos os seus canais de marketing e vendas para informar e engajar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Construa confiança e demonstre valor criando vídeos impactantes de histórias de sucesso de clientes que ressoam ao longo da jornada do cliente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar a criação de vídeos explicativos de produtos?

A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos explicativos, utilizando ferramentas baseadas em AI para simplificar a produção de vídeos explicativos de produtos envolventes. Os usuários podem aproveitar modelos profissionalmente projetados, avatares de AI e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para iniciativas de vendas e marketing.

A HeyGen pode ser usada para criar demonstrações de produtos personalizadas para clientes?

Absolutamente, a HeyGen capacita os usuários a criar demonstrações de produtos altamente personalizadas, tornando-se um eficaz criador de vídeos explicativos da jornada do cliente. Com narrações robustas em AI e controles abrangentes de branding, você pode personalizar cada vídeo para envolver seu público e apoiar seus objetivos de vendas e marketing.

Quais recursos tornam a HeyGen uma plataforma intuitiva para vídeos animados?

A HeyGen oferece uma experiência amigável com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de modelos profissionalmente projetados. Você pode facilmente personalizar elementos, adicionar música, narrações ou animações, e até mesmo incorporar vídeos e músicas de estoque gratuitos para enriquecer seus vídeos animados.

Como compartilho vídeos animados criados com a HeyGen nas contas de mídia social?

Uma vez que seu vídeo animado esteja completo, a HeyGen permite um download e compartilhamento direto em várias plataformas. Você pode otimizar seu vídeo para diferentes contas de mídia social usando redimensionamento de proporção de aspecto e incluir estrategicamente uma chamada clara para ação para maximizar o engajamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo