Criador de Vídeos Explicativos da Jornada do Cliente para Histórias Sem Fissuras
Crie vídeos envolventes sobre a jornada do cliente sem esforço com nosso editor de arrastar e soltar e a avançada geração de narração da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo de produto de 45 segundos voltado para clientes existentes e novos usuários em potencial, destacando as demonstrações personalizadas do seu recurso mais recente. Empregue gráficos em movimento dinâmicos e uma trilha sonora animada, aprimorada pela capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para uma narração precisa e envolvente que explica os benefícios personalizados.
Produza um vídeo animado vibrante de 30 segundos para contas de mídia social, direcionado a gerentes de marketing e proprietários de pequenas empresas, incentivando os espectadores a realizar uma ação específica. Adote um estilo visual brilhante, colorido e acelerado com música de fundo energética, aproveitando as legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e máximo engajamento mesmo sem som.
Crie um vídeo explicativo conciso de 50 segundos para equipes internas e novos funcionários, ilustrando um processo complexo usando modelos profissionalmente projetados. Opte por um estilo visual moderno e minimalista acompanhado por uma narração amigável e informativa, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para construir rapidamente um ativo de treinamento claro e impactante.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo envolventes para guiar efetivamente os clientes em sua jornada e impulsionar conversões.
Engaje Audiências com Vídeos para Mídias Sociais.
Produza conteúdo envolvente para mídias sociais que simplifica jornadas de produtos complexas e captura a atenção do cliente instantaneamente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode aprimorar a criação de vídeos explicativos de produtos?
A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos explicativos, utilizando ferramentas baseadas em AI para simplificar a produção de vídeos explicativos de produtos envolventes. Os usuários podem aproveitar modelos profissionalmente projetados, avatares de AI e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para iniciativas de vendas e marketing.
A HeyGen pode ser usada para criar demonstrações de produtos personalizadas para clientes?
Absolutamente, a HeyGen capacita os usuários a criar demonstrações de produtos altamente personalizadas, tornando-se um eficaz criador de vídeos explicativos da jornada do cliente. Com narrações robustas em AI e controles abrangentes de branding, você pode personalizar cada vídeo para envolver seu público e apoiar seus objetivos de vendas e marketing.
Quais recursos tornam a HeyGen uma plataforma intuitiva para vídeos animados?
A HeyGen oferece uma experiência amigável com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de modelos profissionalmente projetados. Você pode facilmente personalizar elementos, adicionar música, narrações ou animações, e até mesmo incorporar vídeos e músicas de estoque gratuitos para enriquecer seus vídeos animados.
Como compartilho vídeos animados criados com a HeyGen nas contas de mídia social?
Uma vez que seu vídeo animado esteja completo, a HeyGen permite um download e compartilhamento direto em várias plataformas. Você pode otimizar seu vídeo para diferentes contas de mídia social usando redimensionamento de proporção de aspecto e incluir estrategicamente uma chamada clara para ação para maximizar o engajamento.