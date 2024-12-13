A HeyGen é projetada como uma plataforma de IA generativa intuitiva, tornando a criação de vídeos de IA acessível para todos. Ela simplifica o processo de responder a perguntas comuns de clientes por meio de vídeo, oferecendo recursos como texto-para-vídeo a partir de roteiro, geração de narração e uma ampla gama de modelos e cenas para produzir conteúdo de alta qualidade e envolvente sem esforço.