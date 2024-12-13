A HeyGen é uma "ferramenta movida por IA" que permite a criação dinâmica de "conteúdo" para abordar "questões de atendimento ao cliente" e melhorar a "satisfação do cliente." Você pode usá-la para criar mensagens em vídeo, explicar "Modelos de Matriz de Escalonamento" ou esclarecer "respostas por e-mail" de forma mais eficaz.