Desbloqueie o Crescimento com a Ferramenta Definitiva de Vídeo para Capacitação de Clientes
Crie facilmente bibliotecas de vídeos tutoriais envolventes usando avatares AI do HeyGen para aumentar o engajamento do cliente e diminuir os tickets de suporte.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo tutorial envolvente de 90 segundos projetado para Gerentes de Sucesso do Cliente e Especialistas em Onboarding, ilustrando como uma biblioteca abrangente de vídeos tutoriais pode ajudar significativamente na redução de tickets de suporte. O vídeo deve empregar elementos visuais vibrantes de Modelos & cenas, com um avatar AI apresentando os passos de maneira amigável, mas autoritária.
Crie um vídeo de demonstração de produto dinâmico de 60 segundos voltado para representantes de vendas e engenheiros de pré-vendas, destacando especificamente sua utilidade para capacitação de vendas. Este vídeo deve integrar visuais atraentes da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, impulsionado por um roteiro conciso e impactante convertido em vídeo usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Crie um vídeo instrucional de 2 minutos para líderes de equipes remotas e departamentos de RH, demonstrando como padronizar SOPs internas usando vídeo assíncrono. A apresentação deve ser clara e metódica, com todas as informações-chave reforçadas por meio de legendas precisas, garantindo acessibilidade e facilidade de compreensão em equipes diversas, utilizando redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Construa Treinamento Abrangente para Clientes.
Gere rapidamente bibliotecas extensas de vídeos tutoriais e documentação em vídeo gerada por AI para integrar clientes e expandir suas habilidades globalmente.
Melhore o Onboarding & Suporte ao Cliente.
Melhore o engajamento no aprendizado e reduza os tickets de suporte entregando vídeos de treinamento interativos, impulsionados por AI, para educação de produtos.
Perguntas Frequentes
Como a Plataforma de Vídeo AI do HeyGen simplifica a criação de documentação em vídeo gerada por AI?
O HeyGen utiliza avatares AI avançados e tecnologia de Texto-para-fala, transformando roteiros em vídeos AI profissionais. Isso simplifica drasticamente o processo de criação de documentação em vídeo gerada por AI detalhada e envolvente, tornando o conteúdo técnico acessível e fácil de entender.
O HeyGen pode adicionar automaticamente narração e legendas geradas por AI aos vídeos?
Sim, o HeyGen permite que os usuários adicionem facilmente narração de alta qualidade gerada por AI e legendas & subtítulos sincronizados aos seus vídeos. Essa capacidade, impulsionada por tecnologia avançada de transcrição e Texto-para-fala, melhora significativamente a acessibilidade e o engajamento para todos os públicos.
Quais recursos avançados de edição e personalização de vídeo estão disponíveis no HeyGen?
O HeyGen oferece ferramentas robustas de edição de vídeo, incluindo modelos extensivos, acesso à biblioteca de mídia e controles de branding para personalizar totalmente seu conteúdo. Os usuários também podem redimensionar proporções de aspecto e exportar vídeos em vários formatos para atender aos requisitos de diversas plataformas.
O HeyGen facilita a produção rápida de vídeos tutoriais e guias passo a passo?
Absolutamente, o HeyGen é uma ferramenta ideal de vídeo para capacitação de clientes, permitindo a produção rápida de bibliotecas de vídeos tutoriais envolventes e guias passo a passo. Ao converter roteiros em vídeos AI dinâmicos, o HeyGen simplifica a criação de conteúdo instrucional claro sem edição de vídeo complexa.