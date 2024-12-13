Desbloqueie o Crescimento com a Ferramenta Definitiva de Vídeo para Capacitação de Clientes

Crie facilmente bibliotecas de vídeos tutoriais envolventes usando avatares AI do HeyGen para aumentar o engajamento do cliente e diminuir os tickets de suporte.

359/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial envolvente de 90 segundos projetado para Gerentes de Sucesso do Cliente e Especialistas em Onboarding, ilustrando como uma biblioteca abrangente de vídeos tutoriais pode ajudar significativamente na redução de tickets de suporte. O vídeo deve empregar elementos visuais vibrantes de Modelos & cenas, com um avatar AI apresentando os passos de maneira amigável, mas autoritária.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de demonstração de produto dinâmico de 60 segundos voltado para representantes de vendas e engenheiros de pré-vendas, destacando especificamente sua utilidade para capacitação de vendas. Este vídeo deve integrar visuais atraentes da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, impulsionado por um roteiro conciso e impactante convertido em vídeo usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional de 2 minutos para líderes de equipes remotas e departamentos de RH, demonstrando como padronizar SOPs internas usando vídeo assíncrono. A apresentação deve ser clara e metódica, com todas as informações-chave reforçadas por meio de legendas precisas, garantindo acessibilidade e facilidade de compreensão em equipes diversas, utilizando redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo para Capacitação de Clientes

Capacite seus clientes e equipes de vendas com documentação em vídeo clara e envolvente e tutoriais, aumentando a compreensão e a eficiência.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece gerando facilmente vídeos envolventes a partir de um roteiro usando tecnologia avançada de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, ou capture ações na tela com gravações de tela para guias passo a passo.
2
Step 2
Adicione Melhorias AI
Eleve seu conteúdo com avatares AI realistas e gere narrações com som natural, tornando informações complexas acessíveis e envolventes para seu público.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Garanta consistência de marca e acessibilidade utilizando controles de Branding para personalizar seus vídeos e adicione automaticamente legendas & subtítulos para maior alcance.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seus vídeos ajustando proporções de aspecto e, em seguida, distribua facilmente seu conteúdo polido em várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique a Capacitação de Vendas com Histórias de Sucesso

.

Produza vídeos de sucesso do cliente atraentes com AI para demonstrar o valor do produto, construindo confiança e acelerando o processo de vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a Plataforma de Vídeo AI do HeyGen simplifica a criação de documentação em vídeo gerada por AI?

O HeyGen utiliza avatares AI avançados e tecnologia de Texto-para-fala, transformando roteiros em vídeos AI profissionais. Isso simplifica drasticamente o processo de criação de documentação em vídeo gerada por AI detalhada e envolvente, tornando o conteúdo técnico acessível e fácil de entender.

O HeyGen pode adicionar automaticamente narração e legendas geradas por AI aos vídeos?

Sim, o HeyGen permite que os usuários adicionem facilmente narração de alta qualidade gerada por AI e legendas & subtítulos sincronizados aos seus vídeos. Essa capacidade, impulsionada por tecnologia avançada de transcrição e Texto-para-fala, melhora significativamente a acessibilidade e o engajamento para todos os públicos.

Quais recursos avançados de edição e personalização de vídeo estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece ferramentas robustas de edição de vídeo, incluindo modelos extensivos, acesso à biblioteca de mídia e controles de branding para personalizar totalmente seu conteúdo. Os usuários também podem redimensionar proporções de aspecto e exportar vídeos em vários formatos para atender aos requisitos de diversas plataformas.

O HeyGen facilita a produção rápida de vídeos tutoriais e guias passo a passo?

Absolutamente, o HeyGen é uma ferramenta ideal de vídeo para capacitação de clientes, permitindo a produção rápida de bibliotecas de vídeos tutoriais envolventes e guias passo a passo. Ao converter roteiros em vídeos AI dinâmicos, o HeyGen simplifica a criação de conteúdo instrucional claro sem edição de vídeo complexa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo