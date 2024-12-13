Portal de Vídeos Educacionais para Clientes: Impulsione a Adoção de Produtos

Entregue vídeos de treinamento personalizados para adoção e integração de produtos mais rapidamente, aproveitando avatares de IA para conteúdo escalável e envolvente.

455/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo e envolvente de 60 segundos para usuários existentes do produto, destacando um novo recurso específico dentro de nossa plataforma e como maximizar a adoção do produto através de aplicação prática. O estilo visual deve ser elegante com transições dinâmicas, acompanhado por uma narração precisa. Utilize gravações de tela do HeyGen para demonstrar o recurso passo a passo, proporcionando uma experiência de microaprendizado concisa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo atraente de 30 segundos direcionado a tomadores de decisão de negócios e gerentes de sucesso do cliente, destacando como nosso portal de vídeos educacionais para clientes leva à redução de custos de suporte ao cliente, capacitando o aprendizado autônomo. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e limpo, apresentando um avatar de IA apresentando com confiança estatísticas e benefícios chave, gerado usando avatares de IA do HeyGen para uma aparência profissional de porta-voz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e treinadores, inspirando-os a aproveitar nossa plataforma de vídeos educacionais para criação mais rápida de materiais de aprendizagem de alta qualidade. O vídeo deve ter um estilo visual energético com uma trilha sonora motivacional e animada. Mostre como montar rapidamente conteúdos atraentes usando os templates e cenas do HeyGen e como isso melhora a produção geral de vídeos de treinamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Portais de Vídeos Educacionais para Clientes

Desbloqueie todo o potencial de sua estratégia de educação para clientes transformando informações complexas em conteúdo de vídeo envolvente, acessível e rastreável.

1
Step 1
Crie Vídeos Envolventes
Gere rapidamente conteúdo educacional de alta qualidade transformando roteiros em vídeos dinâmicos usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen, acelerando sua produção de conteúdo para o portal.
2
Step 2
Aplique Branding Consistente
Garanta que todos os seus materiais de treinamento estejam alinhados com a identidade da sua empresa utilizando os controles de branding do HeyGen (logo, cores) em toda a sua biblioteca de vídeos.
3
Step 3
Organize Módulos de Aprendizado
Estruture seu conteúdo educacional para clientes de forma eficaz usando templates profissionais para organizar vídeos em módulos de aprendizado claros e digeríveis, melhorando a experiência do usuário.
4
Step 4
Exporte e Analise o Desempenho
Exporte seus vídeos educacionais finalizados para o seu portal e aproveite as capacidades de análise do HeyGen para entender o engajamento do usuário e otimizar a estratégia de conteúdo futura.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Informações Complexas

.

Transforme conceitos intrincados em explicações em vídeo claras e digeríveis, tornando assuntos difíceis acessíveis para todos os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nosso portal de vídeos educacionais para clientes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos educacionais e de treinamento envolventes de forma eficiente usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Ele transforma conteúdo estático em experiências de aprendizado dinâmicas para sua plataforma de vídeos educacionais.

O que torna o HeyGen ideal para escalar vídeos de treinamento?

O HeyGen permite a criação rápida e escalável de vídeos de treinamento através de templates profissionais e capacidades de IA, permitindo que as organizações produzam conteúdo consistente e de alta qualidade rapidamente para integração e adoção de produtos. Isso acelera sua capacidade de entregar experiências abrangentes de e-learning.

O HeyGen pode ajudar a melhorar a adoção de produtos através de conteúdo de autoatendimento?

Absolutamente. O HeyGen facilita a criação de conteúdo de autoatendimento envolvente, como vídeos de microaprendizado e guias passo a passo, cruciais para melhorar a adoção de produtos e a experiência do usuário. Com recursos como suporte multilíngue, você pode atender a um público diversificado de forma eficaz.

O HeyGen suporta a transformação de documentos em conteúdo de vídeo?

O HeyGen apoia de forma especializada a transformação de documentos ou textos existentes em conteúdo de vídeo dinâmico de IA usando capacidades avançadas de texto-para-vídeo e prompt-para-vídeo. Isso simplifica significativamente o gerenciamento de conteúdo e acelera a criação de vídeos para suas iniciativas de aprendizado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo