Crie um vídeo educativo de 45 segundos para clientes, demonstrando a configuração inicial de um novo recurso de software. Este vídeo deve ser direcionado a novos usuários, empregando um estilo visual limpo e moderno com gráficos animados e música de fundo animada, complementado por uma narração amigável e profissional em voz AI. Utilize os avatares AI da HeyGen para apresentar os passos de forma envolvente, tornando o processo de criação de vídeos educativos tranquilo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos projetado para clientes existentes, explicando uma atualização complexa recente do produto. O estilo visual deve ser baseado em infográficos com sobreposições de texto claras e animações, acompanhado por uma voz AI calma e informativa e música de fundo ambiente sutil. Aproveite a funcionalidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente uma explicação detalhada em um vídeo AI envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento dinâmico de 30 segundos oferecendo dicas rápidas para maximizar a eficiência do produto. Este vídeo é direcionado a usuários intermediários, apresentando cortes rápidos, segmentos de gravação de tela, música de fundo energética e uma narração concisa e entusiástica. Garanta que todas as informações-chave sejam acessíveis utilizando o recurso de legendas/captions da HeyGen, aprimorando a criação geral do vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo educativo de 75 segundos abordando uma pergunta frequente, especificamente para um público internacional. O estilo visual deve utilizar templates profissionais e de marca com diversos avatares AI, apoiado por uma narração clara em vários idiomas e uma trilha musical neutra e acolhedora. Aproveite a geração de narração da HeyGen para fornecer versões multilíngues de forma integrada dentro deste projeto de criação de vídeos educativos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Educativos para Clientes

Transforme facilmente tópicos complexos em conteúdo de vídeo envolvente. Crie vídeos educativos profissionais que cativam seu público e simplificam o aprendizado, tudo com ferramentas inteligentes de AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo Educativo
Comece delineando seu material de aula ou treinamento. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro colando seu conteúdo para gerar cenas automaticamente, tornando seus vídeos educativos rapidamente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador e Voz
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares AI para apresentar seu vídeo. Melhore ainda mais sua mensagem com narrações de som natural, garantindo uma entrega clara e envolvente para seu conteúdo educativo para clientes.
3
Step 3
Personalize com Visuais e Branding
Integre os controles de Branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência. Adicione visuais relevantes da biblioteca de mídia para esclarecer conceitos e tornar seus vídeos instrucionais mais impactantes.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Distribua facilmente seu vídeo educativo para clientes finalizado. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu conteúdo para várias plataformas, pronto para compartilhamento em redes sociais, integração em sistemas de gestão de aprendizado ou incorporação em seu site.

Casos de Uso

Esclareça Conceitos Complexos

Transforme informações complexas sobre produtos ou serviços em vídeos educativos claros e fáceis de entender para seus clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos educativos envolventes e interativos?

A HeyGen capacita você a criar vídeos educativos cativantes com facilidade, aproveitando uma ampla gama de templates animados e elementos de vídeo interativos. Você pode personalizar seu conteúdo de vídeo usando avatares AI e visuais dinâmicos para tornar o aprendizado divertido e envolvente para seu público.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos educativos eficaz para clientes?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que você produza vídeos instrucionais de alta qualidade rapidamente, sem a necessidade de habilidades extensas de edição. Suas capacidades de vídeo AI, como texto-para-vídeo e narrações realistas, reduzem significativamente o tempo de produção, tornando-a uma ferramenta eficiente para vídeos educativos para clientes.

Posso personalizar a marca e o conteúdo dos meus vídeos de treinamento com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em todos os seus projetos de vídeo. Você pode enriquecer seu conteúdo com uma vasta biblioteca de mídia, incluindo fotos e vídeos de estoque, para personalizar totalmente seus vídeos de treinamento.

A HeyGen suporta a criação de vídeos educativos multilíngues?

Sim, a HeyGen é projetada para ajudá-lo a alcançar um público global, suportando vídeos multilíngues. Você pode gerar narrações profissionais em vários idiomas e adicionar legendas, garantindo que seus vídeos educativos sejam acessíveis e impactantes em todo o mundo.

