O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo, cores da marca e fontes em seus vídeos de IA. Ao utilizar Modelos personalizáveis e permitir atualizações fáceis de conteúdo, o HeyGen garante que todos os seus ativos de vídeo reflitam consistentemente a identidade e a mensagem da sua marca.