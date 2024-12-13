Criador de Vídeos de Clareza para o Cliente: Aumente o Engajamento Hoje

Simplifique mensagens complexas em vídeos envolventes sem esforço, promovendo clareza para o cliente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

402/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos para criadores de conteúdo, demonstrando como transformar filmagens brutas em conteúdo polido e de alta clareza. Utilize visuais dinâmicos, música de fundo animada e legendas precisas com geração de narração para destacar o impacto da superior ampliação de vídeo por IA e das robustas ferramentas de edição de vídeo por IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento interno de 2 minutos para instrutores corporativos, focando em um novo lançamento de software. O vídeo deve apresentar gráficos informativos e elegantes e aproveitar modelos e cenas para criação rápida, combinados com suporte de biblioteca de mídia rica/estoque para proporcionar uma experiência abrangente de criador de vídeos de clareza para o cliente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional de 45 segundos para pequenos empresários, enfatizando a mensagem de marca consistente em várias plataformas. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, incorporando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para distribuição multiplataforma e legendas automáticas para alcance máximo, garantindo que cada mensagem entregue seja clara e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Clareza para o Cliente

Crie vídeos de clareza para o cliente de forma envolvente e fácil usando nossa plataforma intuitiva de IA. Aumente o engajamento e entregue sua mensagem de forma eficaz em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir do Roteiro
Comece inserindo seu roteiro. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico usando nossa capacidade avançada de texto-para-vídeo a partir de roteiro, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA e integrando mídia relevante de nossa biblioteca de vídeos de estoque para apoiar visualmente sua narrativa.
3
Step 3
Aplique Narrações Profissionais e Legendas
Gere narrações de alta qualidade em vários idiomas e sotaques com nosso recurso de geração de narração, e adicione legendas automáticas para garantir que seu vídeo seja acessível e impactante para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Finalize seu vídeo de clareza para o cliente utilizando nossas opções de exportação em vários formatos, permitindo que você o baixe no formato e resolução desejados, e depois compartilhe-o facilmente nas plataformas escolhidas para alcançar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Claro para Mídias Sociais

.

Gere rapidamente vídeos envolventes para mídias sociais que fornecem informações claras, melhorando a compreensão e interação do público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos por IA?

O HeyGen utiliza seu avançado gerador de vídeos por IA para transformar texto em vídeo a partir de um simples roteiro, tornando a criação de vídeos incrivelmente eficiente. Os usuários podem selecionar entre uma variedade de avatares de IA realistas e gerar vídeos profissionais rapidamente, otimizando fluxos de trabalho para profissionais de marketing de produtos e criadores de conteúdo.

Quais ferramentas de edição de vídeo por IA o HeyGen oferece para melhorar a qualidade do resultado?

O HeyGen oferece ferramentas intuitivas de edição de vídeo por IA que permitem aos usuários refinar seu conteúdo gerado para um apelo visual e clareza ótimos. Você pode ajustar elementos como brilho, contraste e vivacidade das cores para alcançar um vídeo de alta resolução, garantindo que sua mensagem seja entregue com máximo impacto e profissionalismo.

O HeyGen pode suportar audiências globais e colaboração em equipe?

Absolutamente. O HeyGen melhora a acessibilidade dos vídeos por meio de recursos como legendas automáticas e geração robusta de narração, atendendo a um público global e diversificado. Além disso, a plataforma facilita a colaboração em equipe de forma eficiente, permitindo que vários usuários trabalhem juntos em projetos de vídeo.

Como o HeyGen pode ser utilizado para criar vários tipos de conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece uma biblioteca versátil de modelos de vídeo e um editor baseado em cenas, tornando-o um criador de vídeos de clareza para o cliente ideal para diversas necessidades de conteúdo. Desde vídeos de sucesso do cliente envolventes e conteúdo de mídia social atraente até vídeos explicativos informativos e anúncios de vídeo dinâmicos, o HeyGen ajuda os usuários a criar vídeos profissionais adaptados a qualquer objetivo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo