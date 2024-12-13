Gerador de Vídeo de Avatar de Cliente: Crie Vídeos de IA Instantaneamente

Gere vídeos realistas para seus avatares de cliente, aproveitando avatares de IA de ponta para personalizar sua mensagem.

Crie um vídeo de marketing envolvente de 30 segundos demonstrando o poder de um gerador de vídeo de avatar de cliente para pequenos empresários e profissionais de marketing, mostrando como eles podem facilmente dar vida ao seu cliente ideal. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, usando gráficos profissionais e uma narração clara e animada gerada com o recurso de geração de narração da HeyGen, destacando os avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo elegante de 45 segundos para apresentação de produtos, direcionado a gerentes de produto e empresas de e-commerce, ilustrando como apresentar novas funcionalidades de forma eficaz usando vídeos de IA. A estética deve ser moderna e dinâmica, com transições suaves e música de fundo profissional complementando uma narração nítida derivada da capacidade de texto para vídeo da HeyGen, enriquecida com visuais de suporte de biblioteca de mídia/estoque diversificada para explicar conceitos complexos de forma simples.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo instrucional acessível de 60 segundos para equipes de vendas e funcionários de suporte ao cliente, explicando como um avatar de IA personalizado pode personalizar interações com clientes e melhorar módulos de treinamento. O tom visual deve ser amigável e acolhedor, utilizando uma voz personalizada e gestos naturais, com informações cruciais reforçadas pelo recurso de legendas/captions da HeyGen para garantir clareza para todos os espectadores, promovendo uma conexão mais profunda com o conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio vibrante de 30 segundos para redes sociais, voltado para gerentes de redes sociais e criadores de conteúdo, destacando as rápidas possibilidades de criação de conteúdo com um gerador de avatar de IA para vídeos UGC envolventes. Este vídeo precisa de um estilo visual rápido e moderno, com cores vibrantes e música animada e cativante, utilizando os templates & scenes da HeyGen para configuração rápida e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para implantação perfeita em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Avatar de Cliente

Transforme suas ideias em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares movidos por IA. Crie vídeos personalizados para marketing, vendas e mais com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Avatar de IA Personalizado
Comece projetando ou selecionando um avatar de IA personalizado que represente perfeitamente sua marca ou mensagem, dando vida à sua visão.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro e Voz
Forneça seu roteiro de vídeo, e nossa IA converterá perfeitamente o texto em fala natural para seu avatar usando Texto para vídeo a partir de roteiro.
3
Step 3
Refine Seu Vídeo com Ferramentas Criativas
Enriqueça seu vídeo com cenas de fundo, música e elementos visuais. Utilize nossos Templates & scenes para alinhar com a estética da sua marca.
4
Step 4
Gere e Baixe Seu Vídeo Final
Com todos os elementos no lugar, gere seu vídeo de IA de alta qualidade. Use facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para atender a várias plataformas e necessidades.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

.

Mostre efetivamente histórias de sucesso de clientes por meio de vídeos de avatar gerados por IA que constroem confiança.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação do meu conteúdo de vídeo?

A HeyGen capacita os usuários a criar conteúdo envolvente e vídeos de qualidade de estúdio sem esforço, usando seu avançado gerador de vídeo de IA. Você pode transformar roteiros em vídeos dinâmicos de IA, aproveitando uma vasta biblioteca de templates e avatares de IA realistas para diversas necessidades, como marketing e vendas.

Posso criar avatares de IA personalizados com a HeyGen para minha marca?

Com certeza. A HeyGen permite que você gere avatares de IA personalizados, garantindo que a identidade da sua marca seja consistentemente representada em todo o conteúdo de vídeo. Você pode personalizar todos os aspectos do seu avatar de IA, desde a aparência até roupas com a marca, tornando seus vídeos únicos e profissionais.

Que tipos de vídeos de IA posso gerar com a plataforma da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode gerar uma ampla gama de vídeos de IA, desde clipes curtos de marketing até módulos de treinamento completos. Nosso gerador de avatar de IA suporta recursos como clonagem de voz, sincronização labial e localização em mais de 70 idiomas, permitindo a criação diversificada de vídeos sem a necessidade de atores reais.

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos profissionais?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos profissionais oferecendo um poderoso Editor de Estúdio que transforma texto em conteúdo de vídeo envolvente rapidamente. Este gerador de vídeo de IA elimina configurações complexas, proporcionando uma maneira rápida e eficiente de criar vídeos de IA de alta qualidade para qualquer finalidade.

