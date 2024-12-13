Crie um vídeo instrutivo de 90 segundos demonstrando como novos usuários podem aproveitar uma "ferramenta com tecnologia de IA" dentro de um "criador de vídeos personalizado" para otimizar seu fluxo de trabalho de "edição de vídeo". O vídeo deve ser direcionado a indivíduos novos na criação de vídeos, exibindo um estilo visual limpo e moderno com segmentos claros de gravação de tela e anotações. Utilize as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" do HeyGen para entregar uma narração animada, profissional e amigável que guie o público pelo processo de forma tranquila.

