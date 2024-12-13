A HeyGen acelera significativamente o processo de criação de vídeos através de suas capacidades eficientes de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro e um editor de vídeo abrangente. Com acesso a diversos avatares de IA e uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque, os criadores de conteúdo podem otimizar seu fluxo de trabalho de criação de vídeos e gerar vídeos de alta qualidade mais rapidamente.