Crie um vídeo explicativo animado dinâmico de 60 segundos direcionado a estudantes do ensino médio, projetado para desmistificar conceitos científicos complexos. Utilize um avatar de IA amigável e uma geração de narração clara, juntamente com visuais vibrantes e uma trilha sonora animada, para transformar tópicos abstratos em conteúdo educacional envolvente. Este exemplo de criador de vídeos curriculares deve mostrar o poder do Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para dar vida às lições sem esforço.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional conciso de 45 segundos para criadores de cursos online ocupados, demonstrando como construir rapidamente vídeos educacionais profissionais. O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando modelos versáteis e apoiado pela extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen. Uma narração confiante e informativa guiará os espectadores, destacando como legendas automáticas podem melhorar a acessibilidade para todos os alunos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional atraente de 30 segundos voltado para administradores escolares que buscam aumentar a matrícula com vídeos de marketing escolar envolventes. O estilo visual e de áudio deve ser persuasivo e energético, usando edições nítidas e imagens de estoque cativantes. Este exemplo de criação de vídeo enfatizará como o conteúdo pode ser facilmente otimizado para várias plataformas usando redimensionamento e exportações de proporção, tornando vídeos explicativos poderosos acessíveis.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um breve vídeo de atualização educacional de 20 segundos para pais e membros da comunidade, apresentando um tom caloroso e informativo. Um avatar de IA amigável deve entregar uma mensagem personalizada, acompanhada por geração de narração clara e legendas automáticas. Isso demonstra como vídeos educacionais podem ser personalizados de forma rápida e eficiente para compartilhar informações importantes e construir conexões mais fortes.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Curriculares

Transforme seu conteúdo educacional em vídeos envolventes com nossa plataforma alimentada por IA. Crie cursos atraentes, explicativos e vídeos animados sem esforço.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro e Escolha Seu Avatar de IA
Comece delineando seu conteúdo educacional como um roteiro claro. Em seguida, selecione entre uma ampla gama de **avatares de IA** para ser seu apresentador, trazendo seu currículo à vida com uma presença profissional e consistente na tela.
2
Step 2
Personalize Seu Vídeo com Modelos Versáteis
Enriqueça seu currículo com designs visualmente atraentes selecionando entre nossos **modelos versáteis**. Personalize cada cena com fundos, textos e mídias personalizados para combinar perfeitamente com seu conteúdo educacional e marca.
3
Step 3
Adicione Legendas Automáticas para Maior Acessibilidade
Garanta que seus vídeos curriculares sejam acessíveis e compreensíveis para todos os alunos adicionando facilmente **legendas automáticas**. Este recurso aumenta significativamente o engajamento e a retenção para públicos diversos.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo Educacional
Uma vez que seu vídeo esteja completo, utilize nosso recurso de **redimensionamento e exportações de proporção** para renderizar seus vídeos educacionais de alta qualidade em vários formatos, prontos para serem compartilhados em diversas plataformas e enriquecer seus programas de aprendizagem.

Simplifique Tópicos Complexos e Aprimore o Conteúdo Educacional

Traduza assuntos intrincados em lições em vídeo facilmente digeríveis, melhorando significativamente a compreensão e a eficácia educacional para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educacionais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais oferecendo uma plataforma intuitiva de criador de vídeos educacionais. Os usuários podem aproveitar modelos versáteis, avatares de IA e a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para produzir rapidamente conteúdo educacional envolvente, tornando-se um criador de vídeos eficiente.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para o desenvolvimento curricular?

A HeyGen emprega poderosos recursos de IA para aprimorar o desenvolvimento curricular, incluindo vozes de IA para geração de narração realista e legendas automáticas para acessibilidade. Isso permite a transformação eficiente de um simples roteiro em vídeos animados dinâmicos para diversos cursos.

Posso personalizar vídeos para corresponder à marca da minha instituição?

Absolutamente, a HeyGen permite que você personalize totalmente o conteúdo do vídeo para alinhar-se à identidade da marca da sua instituição usando controles de marca robustos. Você pode utilizar modelos de vídeos educacionais e integrar seus próprios ativos criativos para produzir vídeos de marketing escolar profissionais e outros conteúdos de marca sem esforço.

Como a HeyGen acelera o processo de produção de vídeos?

A HeyGen acelera significativamente o processo de criação de vídeos através de suas capacidades eficientes de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro e um editor de vídeo abrangente. Com acesso a diversos avatares de IA e uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque, os criadores de conteúdo podem otimizar seu fluxo de trabalho de criação de vídeos e gerar vídeos de alta qualidade mais rapidamente.

