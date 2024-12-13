Crie um vídeo envolvente de 45 segundos voltado para instrutores de cursos online, mostrando como transformar facilmente seu currículo existente em aulas em vídeo atraentes. O estilo visual deve ser profissional e limpo, com cabeças falantes transmitindo informações-chave, enquanto o áudio é amigável e envolvente. Destaque como os extensos "Templates e cenas" da HeyGen simplificam o processo de design, permitindo que os criadores produzam rapidamente conteúdo de alta qualidade com "AI Course Creator" e "avatares AI" realistas.

Gerar Vídeo