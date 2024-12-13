Gerador de Vídeo de Prévia de Currículo para Pré-visualizações de Cursos Envolventes

Converta facilmente seus roteiros de currículo em prévias de vídeo atraentes usando tecnologia avançada de texto para vídeo, criando conteúdo educacional envolvente instantaneamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos para alunos atuais, explorando um módulo complexo com um estilo visual animado, dinâmico, colorido e ilustrativo. Esta experiência de "criador de vídeo educacional" deve apresentar uma geração de narração clara e autoritária para explicar conceitos intrincados, garantindo a compreensão através de gráficos vibrantes e explicações concisas, verdadeiramente um "vídeo educacional animado".
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos direcionado a educadores e criadores de cursos, demonstrando a eficiência de um "Criador de Cursos de IA" em transformar planos de aula em conteúdo envolvente. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno, limpo e orientado para demonstração, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para converter rapidamente esboços escritos em segmentos polidos, aprimorados por uma narração calma e confiante e destaques essenciais na tela.
Prompt de Exemplo 3
Produza um teaser impactante de 15 segundos para redes sociais, voltado para o público em geral para despertar interesse em um novo curso. Este conceito de "criador de vídeo explicativo" exige um estilo rápido, visualmente marcante e motivacional, com música de fundo energética e texto proeminente na tela. Garanta máxima acessibilidade e engajamento, especialmente para visualização silenciosa, incorporando o recurso de legendas da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Prévia de Currículo

Transforme facilmente seu currículo em prévias de vídeo envolventes que capturam a atenção e informam alunos, professores ou partes interessadas com a IA da HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando os detalhes do seu currículo, objetivos e principais pontos. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para converter instantaneamente seu conteúdo escrito em um rascunho inicial de vídeo.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça seu vídeo de prévia selecionando entre uma variedade de "Modelos e cenas" profissionais ou incorporando avatares de IA para apresentar as informações do seu currículo de forma dinâmica.
3
Step 3
Adicione Áudio e Texto Envolventes
Gere narrações com som natural usando "Geração de narração" para sua visão geral do currículo. Garanta acessibilidade e clareza adicionando facilmente "Legendas".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Prévia
Uma vez que seu vídeo de prévia de currículo esteja completo, personalize a proporção e faça o download usando o recurso "Redimensionamento de proporção e exportações", pronto para ser compartilhado em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Pré-visualizações de Currículo nas Redes Sociais

Produza rapidamente vídeos educacionais de formato curto e atraentes para plataformas como TikTok e YouTube para atrair e informar potenciais alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um criador de vídeos educacionais de IA?

A HeyGen capacita educadores a criar vídeos educacionais envolventes usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Ela transforma seu currículo em conteúdo visual dinâmico rapidamente, tornando-se um Criador de Cursos de IA ideal para qualquer disciplina.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos educacionais animados?

A HeyGen fornece uma plataforma robusta de criação de vídeos de IA com modelos personalizáveis e diversos avatares de IA para produzir vídeos educacionais animados. Você também pode aproveitar narrações integradas e legendas para aumentar a acessibilidade e o engajamento do seu conteúdo.

A HeyGen pode transformar texto em aulas de vídeo envolventes?

Absolutamente, a HeyGen se destaca na criação de texto para vídeo, permitindo que você converta roteiros em vídeos profissionais de apresentação ou vídeos explicativos dinâmicos. Isso simplifica o processo de gerar vídeos de prévia de currículo cativantes com facilidade.

Como a HeyGen apoia a marca e a personalização de conteúdo educacional?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de marca para incorporar seu logotipo e cores em qualquer vídeo educacional. Nossos modelos personalizáveis garantem que sua série de vídeos de marca mantenha uma aparência consistente e profissional em todos os seus materiais de aprendizagem.

