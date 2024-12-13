A HeyGen oferece uma seleção diversificada de Avatares de IA realistas que podem ser personalizados para atender a várias necessidades, ideal para qualquer criador de vídeos educacionais. Esses avatares podem transmitir sua mensagem com movimentos expressivos e fala natural, dando vida ao conteúdo do seu criador de vídeos de aprendizado curricular sem a necessidade de atores ao vivo.