Crie um vídeo explicativo de 60 segundos sobre o currículo usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, voltado para futuros alunos, apresentando uma visão geral empolgante de um programa de mestrado online com visuais animados modernos e uma narração profissional e animada para destacar os principais resultados de aprendizagem e oportunidades de carreira.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos focando em um módulo complexo específico dentro de um currículo de treinamento, projetado para alunos atuais que precisam de esclarecimentos adicionais. Utilize visuais claros no estilo infográfico e uma narração calma e explicativa, reforçada com legendas precisas para acessibilidade e compreensão.
Produza um vídeo envolvente de 45 segundos para a equipe de marketing de uma instituição educacional, explicando os benefícios e a estrutura de seu novo programa de certificação. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave em um estilo visual dinâmico e corporativo, acompanhado por uma narração autoritária, garantindo um vídeo envolvente de apresentação do currículo.
Gere um vídeo conciso de 30 segundos para novos alunos, oferecendo um guia rápido sobre como navegar na plataforma do curso e acessar recursos essenciais. Empregue um estilo visual brilhante e convidativo, aprimorado por uma narração amigável e encorajadora, utilizando os Templates e cenas da HeyGen para garantir uma experiência fácil de usar e visualmente atraente.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos Explicativos de Currículo

Transforme conteúdo curricular complexo em vídeos explicativos claros e envolventes com nossa plataforma de criação de vídeos alimentada por IA. Simplifique o aprendizado e aumente a compreensão sem esforço.

Carregue Seu Conteúdo
Comece carregando seu documento PDF ou PPT existente, ou cole seu roteiro diretamente. Nossa IA irá convertê-lo instantaneamente em um rascunho de vídeo, tornando ideias complexas simples de visualizar.
Edite Seu Explicativo
Refine seu vídeo em nosso editor baseado em cenas e fácil de usar. Ajuste visuais, adicione animações e selecione entre diversos templates de vídeo para combinar perfeitamente com o estilo do seu currículo.
Adicione Voz e Legendas
Enriqueça seu vídeo com uma voz de IA selecionada a partir de uma ampla gama de tons realistas. Gere facilmente legendas e captions para garantir que seu currículo seja acessível e envolvente para todos os alunos.
Gere e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo explicativo de currículo esteja polido, gere o arquivo MP4 final. Compartilhe seus vídeos de treinamento profissionais, claros e impactantes ou vídeos de apresentação de currículo com seu público.

Melhore Resultados de Treinamento e Aprendizado

Aumente a participação dos alunos e a retenção de conhecimento criando vídeos de treinamento dinâmicos e interativos alimentados por IA.

Como a HeyGen pode melhorar a criatividade dos meus vídeos explicativos de currículo?

A HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos de currículo visualmente atraentes usando avatares de IA, estilos de vídeo diversos e elementos animados. Você pode facilmente integrar música, visuais, narrações e legendas para simplificar ideias complexas e criar histórias visuais envolventes.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz de criação de vídeos com IA para conteúdo educacional?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA, permitindo que educadores transformem texto em vídeo rapidamente com voz de IA e uma interface amigável. Suas ferramentas avançadas alimentadas por IA agilizam o processo de produção de vídeos de treinamento de alta qualidade e vídeos de apresentação de currículo.

Posso transformar facilmente meus materiais existentes em vídeos explicativos envolventes com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você converta seus materiais existentes sem esforço, simplesmente carregando seus arquivos PDF ou PPT. Nosso editor de arrastar e soltar permite personalização rápida, facilitando a criação de vídeos explicativos cativantes a partir de seus documentos.

Como a HeyGen apoia histórias visuais diversas e vídeos animados para aprendizado?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de templates de vídeo e estilos de vídeo diversos para ajudá-lo a criar vídeos animados envolventes e histórias visuais. Você pode personalizar elementos para tornar cada aula perfeita, garantindo que seu conteúdo educacional seja envolvente e eficaz.

