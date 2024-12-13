O HeyGen se destaca em transformar seus documentos existentes em conteúdo de vídeo profissional de forma eficiente. Nosso recurso de texto-para-vídeo permite que você cole o texto, e a IA do HeyGen gerará cenas de vídeo, narrações de IA e legendas automáticas. Isso reduz drasticamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários para criar vídeos de treinamento ou marketing impactantes.