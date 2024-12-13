Criador de Vídeos de Conteúdo Curricular: Crie Vídeos Educacionais Envolventes

Produza rapidamente vídeos educacionais envolventes, transformando seus roteiros em visuais dinâmicos com a poderosa criação de texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de visão geral de 45 segundos para participantes de cursos online, fornecendo um resumo rápido dos tópicos da semana. O estilo audiovisual deve ser energético e conciso, incorporando animações de texto dinâmicas e música de fundo animada, demonstrando a facilidade de criação de vídeos ao aproveitar a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento de vídeo explicativo de 90 segundos para criadores de currículos para alunos do ensino fundamental e médio, introduzindo um novo módulo de aprendizado baseado em projetos. Empregue um estilo visual brilhante, colorido e encorajador com dicas claras na tela, acompanhado por uma voz amigável e incentivadora, aproveitando ao máximo os diversos Modelos e cenas do HeyGen para uma configuração envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de apresentação de 2 minutos do plano de ensino para estudantes universitários que estão começando um novo curso. O estilo deve ser informativo, estruturado e calmo, apresentando visuais claros do documento do plano de ensino a partir do suporte de biblioteca de mídia/estoque, acompanhado por uma narração autoritária que explica sistematicamente as seções e expectativas principais, ainda mais aprimorado pelas legendas automáticas do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Conteúdo Curricular

Crie facilmente vídeos educacionais envolventes para seu currículo usando ferramentas com tecnologia de IA e modelos personalizáveis, simplificando a criação de conteúdo para professores e educadores.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo o conteúdo do seu currículo como um roteiro ou escolhendo entre uma variedade de modelos educacionais. Isso utiliza a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para rápida ingestão de conteúdo.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça seu vídeo selecionando fotos de estoque envolventes, vídeos ou avatares de IA para representar visualmente sua lição. Aproveite o extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para conteúdo dinâmico.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Gere narrações com som natural a partir do seu roteiro ou grave sua própria narração. Aplique os "Controles de branding (logo, cores)" da sua escola para manter uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de currículo esteja completo, exporte-o no formato de proporção desejado com "Legendas automáticas" geradas automaticamente para acessibilidade em todas as plataformas de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anime Conteúdo Educacional

Transforme tópicos curriculares complexos e narrativas históricas em vídeos explicativos vívidos e com tecnologia de IA que cativam os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais com IA?

O HeyGen capacita educadores a criar vídeos educacionais com IA de forma fácil a partir de prompts de texto ou roteiros. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e geração de narração realista, simplificando todo o processo de criação de vídeos com capacidades avançadas de criação de texto-para-vídeo.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para colaboração em equipe e gerenciamento de conteúdo educacional?

O HeyGen facilita a colaboração perfeita com suas robustas ferramentas de edição de vídeo, permitindo que as equipes trabalhem juntas em projetos. Sua plataforma com tecnologia de IA suporta gerenciamento eficiente de ativos, gravação de tela e web, e compartilhamento de projetos para aprimorar o conteúdo instrucional e vídeos de visão geral de lições.

O HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de conteúdo curricular com mídia e branding diversificados?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você enriqueça vídeos de conteúdo curricular com uma rica biblioteca de mídia, ativos de estoque e camadas interativas dinâmicas. Você também pode aplicar controles de branding e adicionar legendas para vídeos educacionais polidos e apresentações de planos de ensino.

O HeyGen suporta gravação de tela para criar vídeos instrucionais e aulas multimídia?

Sim, o HeyGen integra capacidades de gravação de tela, permitindo que educadores capturem demonstrações e conteúdo instrucional diretamente na plataforma. Combine isso com nossas ferramentas de edição de IA e legendas automáticas para produzir rapidamente lições baseadas em vídeo abrangentes e acessíveis.

