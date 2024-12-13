Criador de Vídeo Cultural: Crie Conteúdo Envolvente com Facilidade

Produza rapidamente vídeos culturais cativantes aproveitando os avatares de IA do HeyGen para dar vida à história da sua empresa.

Um vibrante "vídeo cultural da empresa" de 60 segundos pode ser criado, adaptado para novos contratados, mostrando um dia na vida da sua organização. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e profissional com uma trilha sonora animada e uma narração amigável e acolhedora. Utilize os "Templates e cenas" do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa coesa e envolvente que destaque o espírito único da sua equipe.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de 45 segundos projetado para candidatos a emprego em potencial, apresentando diversos "avatares de IA" discutindo os valores e oportunidades da empresa. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, com narração articulada e transições suaves, proporcionando uma visão geral atraente. Aproveitar a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen permitirá uma produção eficiente desta ferramenta de recrutamento impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo de treinamento" interno de 60 segundos explicando uma nova política da empresa, destinado a todos os funcionários globais. O vídeo precisa de um estilo visual claro e instrutivo com narração profissional e texto essencial na tela para ênfase. Garanta clareza e acessibilidade para um público diversificado utilizando a "Geração de narração" do HeyGen para produzir rapidamente uma narração clara.
Prompt de Exemplo 3
Imagine criar uma peça rápida de "criador de vídeo cultural" de 30 segundos para redes sociais, direcionada a embaixadores de marca externos e membros da comunidade. Este vídeo deve ser acelerado e visualmente rico, incorporando imagens inspiradoras e uma trilha sonora motivacional. Empregue o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para integrar facilmente elementos visuais de alta qualidade que ressoem com a mensagem da sua marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo Cultural

Crie vídeos de cultura empresarial envolventes de forma rápida e fácil com a plataforma de vídeo de IA do HeyGen, transformando sua mensagem em histórias visuais atraentes.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo de vídeo profissional da nossa extensa biblioteca, projetado para impulsionar a produção do seu vídeo cultural empresarial.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Avatar de IA
Forneça seu roteiro e integre perfeitamente um avatar de IA para dar vida à história da sua empresa com narração de som natural.
3
Step 3
Refine com Visuais e Som
Eleve sua narrativa visual utilizando nosso extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque, adicionando elementos de fundo atraentes ou filmagens B-roll.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez aperfeiçoado, exporte o vídeo em vários formatos e resoluções, tornando simples o compartilhamento em todos os seus canais sociais e internos preferidos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo de Aprendizado Interno

.

Crie cursos de aprendizado interno e conteúdo educacional de forma eficiente para cultivar uma força de trabalho conhecedora e habilidosa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para empresas?

A plataforma de vídeo de IA do HeyGen simplifica todo o processo de produção, transformando texto em vídeos profissionais com modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA. Isso reduz drasticamente o tempo e o custo associados à produção de vídeo tradicional.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos culturais envolventes para empresas?

Com certeza, o HeyGen capacita você a produzir vídeos culturais empresariais atraentes usando diversos avatares de IA e conversão fácil de texto para vídeo. Nossa plataforma torna o criador de vídeo cultural acessível para todas as empresas, promovendo conexão e compreensão.

Quais recursos o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo multilíngue?

O HeyGen apoia a criação de vídeos multilíngues oferecendo geração avançada de narração e legendas automáticas para alcance global. Isso garante que sua mensagem possa se comunicar efetivamente em diferentes idiomas e culturas.

Como posso personalizar vídeos para corresponder à minha marca com o HeyGen?

O HeyGen fornece um editor de arrastar e soltar fácil de usar, permitindo a integração perfeita dos ativos da sua marca. Você pode utilizar controles de branding, uma vasta biblioteca de recursos de estoque e personalizar transições e efeitos para garantir a consistência da marca em cada vídeo criado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo