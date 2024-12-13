Gerador de Vídeos de Cultura: Crie Histórias Envolventes da Empresa
Produza facilmente vídeos cativantes de cultura corporativa para engajar funcionários, utilizando o recurso eficiente de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.
Um vídeo envolvente de 45 segundos é perfeito para mostrar a vibrante cultura corporativa da sua empresa tanto para funcionários internos quanto para potenciais recrutas. Este material dinâmico e inspirador deve apresentar música motivadora, aproveitando os modelos de vídeo e o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar perfeitamente seus Ativos de Marca, apresentando assim uma imagem corporativa unificada e atraente.
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos focado em um novo recurso de software, direcionado a funcionários que precisam de treinamento abrangente. Empregue um estilo visual informativo, passo a passo, com uma voz instrucional calma e clara gerada usando a geração de narração da HeyGen. Garanta máxima acessibilidade para todos os trainees incluindo automaticamente legendas, permitindo que personalizem o consumo do vídeo de acordo com suas preferências.
Procurando atrair talentos de ponta? Produza um vídeo de recrutamento envolvente de 60 segundos que posicione sua empresa como uma plataforma de vídeo de IA inovadora. Este vídeo requer um estilo visual moderno e profissional com música de fundo animada. Aproveite as capacidades de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para preparar facilmente o produto final para diversas plataformas de mídia social e quadros de empregos, maximizando seu alcance.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento e a Integração de Funcionários.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e experiências de integração envolventes que melhoram a retenção de conhecimento e a satisfação dos funcionários.
Crie Programas de Aprendizado Interno Escaláveis.
Desenvolva inúmeros cursos internos e vídeos informativos de forma eficiente, garantindo comunicação consistente e compreensão ampla dos funcionários.
Perguntas Frequentes
Quais especificações técnicas a HeyGen oferece para exportação de vídeos e branding?
A HeyGen oferece opções robustas para exportar conteúdo de vídeo, permitindo personalizar a saída do vídeo com várias proporções. Você pode integrar com confiança seus Ativos de Marca, incluindo logotipos e cores, para manter uma identidade corporativa consistente em todos os seus vídeos gerados.
Como a plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica a criação de texto para vídeo?
A plataforma de vídeo de IA da HeyGen possui uma interface intuitiva que simplifica o processo de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, selecionar entre vários modelos de vídeo e assistir enquanto avatares de IA profissionais dão vida ao seu conteúdo.
A HeyGen pode gerar avatares de IA realistas com capacidades de narração de IA personalizadas para vídeos de treinamento?
Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento envolventes e conteúdo de integração de funcionários usando avatares de IA realistas complementados por capacidades avançadas de narração de IA. Isso garante uma entrega altamente envolvente e profissional da sua mensagem.
Como posso personalizar o conteúdo de vídeo e utilizar modelos dentro da HeyGen de forma eficaz?
A HeyGen oferece amplas opções para personalizar o conteúdo de vídeo, permitindo adaptar modelos de vídeo com seus elementos de marca específicos e mídia da biblioteca de mídia integrada. Essa flexibilidade garante que seus vídeos se alinhem perfeitamente com seus objetivos de comunicação, como criar vídeos de cultura corporativa ou vídeos de recrutamento.