Gerador de Vídeos de Cultura: Crie Histórias Envolventes da Empresa

Produza facilmente vídeos cativantes de cultura corporativa para engajar funcionários, utilizando o recurso eficiente de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

Imagine um vídeo de 1 minuto para novos contratados e departamentos de RH que simplifica a integração de funcionários. Este material deve adotar um estilo visual limpo, profissional e amigável, aprimorado por uma narração clara de IA. Demonstre a interface intuitiva mostrando como um roteiro de texto para vídeo rapidamente se transforma em uma apresentação polida com um avatar de IA, garantindo uma experiência de integração eficiente e consistente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo envolvente de 45 segundos é perfeito para mostrar a vibrante cultura corporativa da sua empresa tanto para funcionários internos quanto para potenciais recrutas. Este material dinâmico e inspirador deve apresentar música motivadora, aproveitando os modelos de vídeo e o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar perfeitamente seus Ativos de Marca, apresentando assim uma imagem corporativa unificada e atraente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos focado em um novo recurso de software, direcionado a funcionários que precisam de treinamento abrangente. Empregue um estilo visual informativo, passo a passo, com uma voz instrucional calma e clara gerada usando a geração de narração da HeyGen. Garanta máxima acessibilidade para todos os trainees incluindo automaticamente legendas, permitindo que personalizem o consumo do vídeo de acordo com suas preferências.
Prompt de Exemplo 3
Procurando atrair talentos de ponta? Produza um vídeo de recrutamento envolvente de 60 segundos que posicione sua empresa como uma plataforma de vídeo de IA inovadora. Este vídeo requer um estilo visual moderno e profissional com música de fundo animada. Aproveite as capacidades de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para preparar facilmente o produto final para diversas plataformas de mídia social e quadros de empregos, maximizando seu alcance.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Cultura

Crie facilmente vídeos de cultura corporativa envolventes que ressoem com seus funcionários e mostrem sua marca, impulsionados por IA avançada.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo ou comece com uma tela em branco para definir o cenário do seu vídeo de cultura corporativa.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo com IA
Insira seu roteiro e veja nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro gerar diálogos realistas para seus avatares de IA escolhidos.
3
Step 3
Personalize e Aprimore Sua Mensagem
Utilize os controles de Branding para incorporar o logotipo, cores e outros Ativos de Marca da sua empresa, garantindo que seu vídeo se alinhe perfeitamente com sua identidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação, depois use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportação para baixar seu vídeo de alta qualidade para compartilhamento perfeito em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive uma Cultura Corporativa Positiva

Produza vídeos inspiradores de cultura corporativa e conteúdo motivacional que reforcem os valores da empresa e aumentem a moral e a conexão dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Quais especificações técnicas a HeyGen oferece para exportação de vídeos e branding?

A HeyGen oferece opções robustas para exportar conteúdo de vídeo, permitindo personalizar a saída do vídeo com várias proporções. Você pode integrar com confiança seus Ativos de Marca, incluindo logotipos e cores, para manter uma identidade corporativa consistente em todos os seus vídeos gerados.

Como a plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica a criação de texto para vídeo?

A plataforma de vídeo de IA da HeyGen possui uma interface intuitiva que simplifica o processo de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, selecionar entre vários modelos de vídeo e assistir enquanto avatares de IA profissionais dão vida ao seu conteúdo.

A HeyGen pode gerar avatares de IA realistas com capacidades de narração de IA personalizadas para vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento envolventes e conteúdo de integração de funcionários usando avatares de IA realistas complementados por capacidades avançadas de narração de IA. Isso garante uma entrega altamente envolvente e profissional da sua mensagem.

Como posso personalizar o conteúdo de vídeo e utilizar modelos dentro da HeyGen de forma eficaz?

A HeyGen oferece amplas opções para personalizar o conteúdo de vídeo, permitindo adaptar modelos de vídeo com seus elementos de marca específicos e mídia da biblioteca de mídia integrada. Essa flexibilidade garante que seus vídeos se alinhem perfeitamente com seus objetivos de comunicação, como criar vídeos de cultura corporativa ou vídeos de recrutamento.

