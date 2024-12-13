Gerador de Vídeos de Valores Culturais: Construa a História da Sua Empresa

Impulsione sua marca empregadora e conecte-se com talentos usando vídeos envolventes, criados facilmente com avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento interno conciso de 90 segundos voltado para novos funcionários, detalhando os valores centrais da empresa e as etapas iniciais de integração. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e claro, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir a entrega precisa de informações e uma narração consistente e autoritária para todas as instruções.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 45 segundos de narrativa corporativa direcionado a potenciais clientes e parceiros, destacando a missão única e o impacto da sua marca. Este vídeo requer uma abordagem visual cinematográfica com música de fundo edificante, fazendo uso eficaz de legendas para transmitir mensagens poderosas e diferenciais chave a um público amplo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos projetado para funcionários atuais, celebrando conquistas da equipe e promovendo um ambiente de trabalho positivo para comunicação interna. O estilo visual deve ser caloroso e autêntico, incorporando momentos espontâneos de interação da equipe, complementados por uma geração de narração amigável que ressoe com o pessoal interno e reforce o senso de comunidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Valores Culturais

Produza rapidamente vídeos envolventes sobre a cultura da empresa que inspirem, motivem e conectem-se com sua equipe e futuros talentos, mostrando a vibração única do seu local de trabalho.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando os valores centrais da sua empresa. Use nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar sua narrativa escrita em um vídeo fundamental, capturando a essência da sua cultura.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione um avatar de IA para ser o rosto da sua mensagem. Escolha um avatar que melhor represente a personalidade da sua empresa para conectar-se visualmente com seu público.
3
Step 3
Adicione Seus Elementos de Marca
Personalize seu vídeo com a identidade da sua empresa. Utilize os controles de Personalização de Marca para incorporar seu logotipo, cores e fontes da marca, tornando seu vídeo de cultura exclusivamente seu.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use nossas opções de redimensionamento de proporção e exportação para baixá-lo em vários formatos para diferentes plataformas, pronto para inspirar e conectar-se com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique os Valores Centrais da Empresa

Desenvolva vídeos inspiradores de narrativa corporativa que articulem e reforcem claramente os valores centrais da sua organização.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes sobre a cultura da empresa?

O HeyGen serve como um gerador de vídeos de IA intuitivo, especificamente projetado para produzir vídeos envolventes sobre a cultura da empresa. Ele capacita as empresas a mostrar seus valores únicos e narrativas corporativas, ajudando a inspirar, motivar e conectar-se efetivamente com o público.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de IA eficiente para conteúdo de valores culturais?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de valores culturais através de seu avançado gerador de vídeos de IA, permitindo que os usuários transformem texto em vídeo a partir de roteiros de forma fácil. Com avatares de IA personalizáveis, geração de narração profissional e uma variedade de modelos de vídeo, o HeyGen reduz significativamente o tempo e a complexidade da produção.

O HeyGen pode ser usado para vídeos de marca empregadora e treinamento interno?

Absolutamente. O HeyGen é um gerador de vídeos versátil, ideal para criar vídeos impactantes de marca empregadora, vídeos de recrutamento e conteúdo de treinamento e integração internos. Suas capacidades se estendem a vídeos personalizados, tornando-o uma ferramenta poderosa para diversos vídeos de marketing e comunicações internas.

O HeyGen suporta personalização de marca para vídeos de cultura da empresa?

Sim, o HeyGen garante forte consistência de marca em todos os vídeos de cultura da empresa através de controles robustos de Personalização de Marca, incluindo personalização de logotipo e cores. O Editor de Vídeo de IA da plataforma permite a integração perfeita da sua biblioteca de mídia e suporte a estoque, garantindo que sua identidade visual seja perfeitamente representada.

