Desbloqueie o Engajamento com um Criador de Vídeos de Comunicação de Cultura
Aumente o engajamento dos funcionários e simplifique as comunicações internas criando vídeos cativantes com avatares de IA sem esforço.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de comunicação interna de 30 segundos direcionado a todos os funcionários atuais, detalhando uma nova iniciativa. O estilo visual deve ser informativo e limpo, com texto claro na tela, utilizando capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro e legendas abrangentes para garantir acessibilidade e clareza na comunicação com os funcionários.
Produza uma narrativa de 60 segundos para os departamentos de liderança e RH que exemplifique nossa cultura organizacional através de vídeos de histórias de funcionários. Empregue uma abordagem visual e auditiva em estilo documental e emocional, aproveitando a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais autênticos e modelos e cenas projetados com expertise para mostrar nosso ambiente único.
Desenvolva um vídeo dinâmico de recrutamento de 50 segundos direcionado a candidatos a emprego e recém-formados, destacando nossa cultura como uma razão convincente para se juntar a nós. Este vídeo inspirador deve apresentar diversos avatares de IA mostrando várias funções e usar redimensionamento de proporção e exportações para otimizar para diferentes plataformas sociais, posicionando-nos como um local de trabalho atraente com um criador de vídeos de comunicação de cultura forte.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Acelere o Treinamento Interno e a Integração.
Desenvolva rapidamente cursos de treinamento envolventes e conteúdo de integração usando IA, garantindo entrega consistente de informações e integração mais rápida dos funcionários.
Eleve o Engajamento e Aprendizado dos Funcionários.
Melhore os resultados de aprendizado e aumente a retenção em programas de treinamento organizacional através de conteúdo de vídeo interativo e dinâmico gerado por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de cultura organizacional e comunicações internas?
A HeyGen serve como um excepcional criador de vídeos de comunicação de cultura, capacitando organizações a criar vídeos envolventes de cultura organizacional para comunicações internas. Nossa plataforma simplifica a criação de comunicação poderosa com os funcionários, promovendo um engajamento mais forte.
O que torna a HeyGen um eficaz Criador de Vídeos de Cultura Organizacional?
A HeyGen aproveita avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que você transforme roteiros em vídeos dinâmicos de cultura organizacional com facilidade. Esta abordagem inovadora simplifica a criação de conteúdo atraente para engajamento e comunicação dos funcionários.
A HeyGen pode personalizar vídeos de comunicação interna para corresponder à nossa marca?
Absolutamente, a HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos de comunicação interna reflitam a identidade da sua empresa. Utilize nossos diversos modelos de vídeo e personalize-os com seu logotipo e cores para manter uma presença de marca consistente.
É fácil criar vídeos de comunicação com funcionários envolventes com a HeyGen?
Sim, a HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar, tornando simples a produção de vídeos profissionais de comunicação com funcionários, incluindo vídeos de recrutamento, integração e treinamento. Nossa plataforma é projetada para eficiência, permitindo que você gere rapidamente conteúdo impactante para o engajamento dos funcionários.