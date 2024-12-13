Criador de Vídeos de Introdução Cultural: Simplifique a Integração com IA

Engaje novos contratados e transmita sua cultura corporativa de forma fluida. Transforme seus roteiros em vídeos envolventes com poderosos avatares de IA.

520/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, destinado a seguidores e clientes em potencial, contando a história única dos valores culturais de uma empresa ou uma tradição específica da equipe. O vídeo deve apresentar cortes rápidos, cores vibrantes e música moderna e energética, destacando elementos culturais chave através de visuais envolventes. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar rapidamente conceitos escritos em narrativas visuais atraentes, tornando a narrativa impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um sofisticado vídeo de integração cultural de 60 segundos com IA, voltado para parceiros internacionais e membros da equipe global, ilustrando a interconexão e diversidade da presença mundial da organização. A estética visual deve ser em estilo documentário, apresentando paisagens deslumbrantes e visuais multiculturais, complementados por uma narração inspiradora e profissional. Garanta comunicação clara em todas as regiões incorporando o recurso de legendas da HeyGen, permitindo que os espectadores personalizem totalmente sua experiência.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma introdução lúdica de 20 segundos para criadores de vídeo online, destinada a novos membros da comunidade, estudantes ou pais, destacando os valores centrais de um grupo local ou programa educacional. O vídeo deve empregar gráficos animados e uma trilha sonora leve e animada, focando em mensagens claras e concisas que rapidamente capturam a atenção. Acelere o processo de criação selecionando entre a ampla gama de modelos e cenas da HeyGen para construir um vídeo visualmente atraente e envolvente desde o início.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Introdução Cultural

Crie vídeos de introdução cultural cativantes sem esforço, dando as boas-vindas a novos membros da equipe com narrativas personalizadas alimentadas por IA e branding fluido.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Comece escolhendo entre diversos modelos de vídeo adaptados para introduções culturais ou crie um vídeo único a partir do seu roteiro usando capacidades de texto para vídeo.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA e Mídia
Enriqueça seu vídeo incorporando avatares de IA envolventes e carregando a mídia exclusiva da sua marca ou selecionando ativos da extensa biblioteca de estoque.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Integre a identidade da sua empresa usando controles de marca para logotipos e cores, e garanta acessibilidade para todos os espectadores com legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte Sua Introdução Envolvente
Finalize seu vídeo de introdução cultural, depois exporte-o em vários formatos e proporções, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Integração e Treinamento Cultural

.

Utilize vídeos alimentados por IA para tornar as introduções culturais corporativas e programas de treinamento mais interativos e memoráveis para novos contratados.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de introdução cultural envolventes para novos contratados?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de introdução cultural atraentes, perfeitos para engajar novos contratados e mostrar sua cultura corporativa. Com o criador de vídeos de IA da HeyGen, você pode utilizar diversos avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para contar a história única da sua organização de forma eficaz.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para a criação dinâmica de vídeos online?

A HeyGen fornece um poderoso motor criativo para a criação de vídeos online, permitindo que os usuários produzam conteúdo profissional sem esforço. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo, animações de texto dinâmicas e misturar visuais para criar vídeos envolventes para redes sociais ou vídeos promocionais escolares.

Posso personalizar elementos de marca e visuais em vídeos gerados pela HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite uma ampla personalização dos seus vídeos com controles robustos de marca, incluindo logotipos e esquemas de cores. Você pode adicionar sobreposições de texto, utilizar a biblioteca de mídia integrada e aplicar filtros de vídeo para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

Como a HeyGen facilita a produção eficiente de vídeos com ferramentas alimentadas por IA?

A HeyGen agiliza a criação de vídeos através de suas ferramentas avançadas alimentadas por IA, oferecendo geração de vídeo de ponta a ponta. Basta converter texto em vídeo usando avatares de IA realistas e geração de narração, acelerando significativamente a produção de conteúdo de alta qualidade, como boletins de vídeo ou vídeos de arrecadação de fundos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo